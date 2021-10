Arbeitsunfall beim Pfannenstiel - 64-Jähriger stirbt bei Forstarbeit in Esslingen

Tödlicher Unfall – Mann stirbt bei Forstarbeit in Esslingen Bei einem Arbeitsunfall in einem Waldgebiet in Esslingen ist am Dienstag ein 64-Jähriger ums Leben gekommen.

Beim Baumfällen ist am Dienstag ein Mann in der Pfannenstielregion ums Leben gekommen. Symbolfoto: Keystone

Ein tödlicher Arbeitsunfall hat sich am Dienstag kurz nach 13 Uhr im Gebiet Aspholz, das zwischen Esslingen und Egg liegt, ereignet. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, wurde ein 64-jähriger Mann gemäss ersten Erkenntnissen von einem Baum getroffen. Er hatte diesen fällen wollen.

Die Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod des Arbeiters feststellen. Neben der Kantonspolizei Zürich standen die Feuerwehren Egg und Uster, der Rettungsdienst des Spitals Männedorf, ein Notarzt sowie ein Notfallseelsorger im Einsatz.

226 Unfälle pro 1000 Beschäftigte

Försterinnen und Förster leben gefährlich. Sie können von Stämmen und Ästen getroffen und eingeklemmt werden, von Bäumen fallen, mit der Kettensäge abrutschen oder einfach stolpern und stürzen.

Gemäss einer Auswertung der Statistik der Unfallversicherung gibt es in der Forstwirtschaft und dem Holzeinschlag pro 1000 Vollbeschäftigte durchschnittlich 226 Unfälle. In keiner anderen Branche starben so viele Leute pro 100’000 Beschäftigte. Pro Jahr waren es durchschnittlich 39 Personen (lesen Sie hier mehr dazu).

mst/lia

