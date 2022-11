Nachruf auf Pius Hürlimann – 66 Jahre lang chrampfte er zufrieden in seiner Backstube Pius Hürlimann hatte einen anderen Vornamen und hätte Priester werden können. Als Bäcker in Hottingen fand er die berufliche Erfüllung und seine grosse Liebe. Thomas Wyss

Die liebste Freizeitbeschäftigung von Pius Hürlimann (1933 bis 2022) war auch sein Beruf: In der Backstube in Hottingen Brote und Süsses zubereiten. Foto: Sabina Bobst

1980 geht er tatsächlich in Erfüllung, der lang gehegte Wunsch des Pius Hürlimann – endlich kann er das Haus an der Gemeindestrasse 36 in Hottingen kaufen, in dem er seit 24 Jahren eingemietet ist. Damit, das weiss der erfahrene Bäcker und Konditor, steht sein Lebenswerk, die Bäckerei Hürlimann, für einige Jahre auf sicheren Beinen. Wie weitsichtig dieser Kaufentscheid ist, zeigt sich heute. Das Familienunternehmen hält sich im einstigen «Bäckereien-Quartier» Hottingen, in dem ein Laden nach dem anderen verschwindet.