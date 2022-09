Verhaftungen in Thalwil – 67-Jährige lässt Telefonbetrüger auffliegen Zwei falsche Polizisten verlangten mehrere zehntausend Franken Bargeld von einer Frau. Die beiden Täter wurden verhaftet – einer versuchte zuvor noch zu flüchten.

Nach einem kurzen Fluchtversuch konnte auch der zweite Täter verhaftet werden. Symbolbild: Kantonspolizei Zürich

Ein angeblicher Polizist ruft eine 67-jährige Frau an. Mit einer sogenannten Schockmeldung verlangt er mehrere zehntausend Franken Bargeld. Die Frau wurde angewiesen, das Geld an einen Übergabeort in Thalwil zu bringen.

Die Frau meldete sich stattdessen bei der richtigen Polizei. Sie stehe derzeit in Kontakt mit einem Telefonbetrüger. Diesen Sachverhalt schildert die Kantonspolizei Zürich in einer Medienmitteilung.

Mittäter will flüchten

Während der Überwachung des vereinbarten Übergabeortes am Mittwoch fiel Fahndern ein mit zwei Personen besetztes Fahrzeug mit deutschen Kontrollschildern auf. Bei der Übergabe des Couverts durch das Opfer am späteren Nachmittag konnten die Polizisten einen 26-jähigen Serben verhaften.

Der Mittäter, ein 30-jähriger Mann aus Serbien, ergriff mit dem Personenwagen die Flucht, konnte aber nach kurzer Nachfahrt in Thalwil durch Kantonspolizisten sowie die Kommunalpolizei angehalten und verhaftet werden. Die ersten Ermittlungen zeigten, dass der 30-Jährige bereits wegen eines Einbruchdiebstahls gesucht wurde. Die zwei festgenommenen mutmasslichen Telefonbetrüger werden der Staatsanwaltschaft zugeführt, wie die Polizei weiter mitteilt.

mps

