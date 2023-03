Zürcher Musikbranchen-Festival – 7 Konzerttipps fürs M4Music Über 40 Acts betreten während zweier Tage am M4Music-Festival in Zürich die Bühne. Diese Schweizer Künstlerinnen und Künstler sollte man nicht verpassen. Lena Kesseli

Die Musik des Tessiner Italo-Disco-Künstlers Valentino Vivace ist bunt und einzigartig. Foto: Zoé Bijotat

Sommerzeit ist Festivalzeit. Zum Glück gibs noch das M4Music-Festival des Migros-Kulturprozents. Dieses findet nämlich schon im März statt. Am Freitag 24.3. und Samstag 25.3. treten über 40 nationale und internationale Musikerinnen und Musiker auf verschiedenen Bühnen in der Stadt Zürich auf – etwa der deutsche Rapper Schmyt, Los Bichos aus England und die Luzernerin To Athena. Neben Profis spielen auch viele neue Talente ihre Musik. Auf diese Schweizer Künstlerinnen und Künstler freuen wir uns besonders.