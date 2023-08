Sweet Home: Zucchetti, Aubergine, Peperoni und Tomaten – 7 Rezepte mit köstlichem Sommergemüse Marktfrisch, bunt und einfach herrlich: Geniessen Sie die Augusttage mit diesen feinen, saisonalen Gerichten. Marianne Kohler Nizamuddin

Sommergemüse vom Markt. Foto über: Alexandra Cooks

Markteinkäufe sind wie kleine Ferien. Und man kauft dabei bessere, frischere Sachen direkt vom Hof oder von guten Händlern. Alle, die regelmässig auf den Markt gehen, haben ihre Lieblingsstände. Ich mache zum Beispiel einen grossen Bogen um jene Anbieter, welche ihre Blumen in beigen Kübeln vom Blumengrossmarkt präsentieren, meist noch in der originalen Plastikverpackung. Ich habe schon oft Blumen und Pflanzen vom Grossmarkt für Fotoproduktionen gekauft und war immer enttäuscht, weil diese, obwohl sie nicht wirklich billig sind, schnell verwelken und Pflanzen nie besonders gut gedeihen. Auch beim Gemüse gehe ich jeweils an Stände, die klein und fein sind und Eigenproduktionen anbieten. Momentan haben Zucchetti, Peperoni, Tomaten und Auberginen Hochsaison. Diese farbigen und feinen Gemüse haben jetzt viel Aroma und es lassen sich mit ihnen allerlei köstliche, einfache Gerichte zubereiten. Lassen Sie sich von diesen vielen Rezepten und Ideen dazu inspirieren.