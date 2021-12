Autotuning mal anders – 74-Jähriger fährt mit Kronleuchtern im Auto herum – und landet vor Gericht

Autotuning mal anders – 74-Jähriger fährt mit Kronleuchtern im Auto herum Ein Berner montierte Kronleuchter in seinem Auto und wurde gebüsst. Weil er sich wehrte, kam es zu einem Gerichtsprozess mit hohem Unterhaltungswert. Michael Bucher

Zweimal büsste die Kantonspolizei Bern einen Rentner, weil dieser sein Gefährt mit Kronleuchtern erhellte. Symbolfoto: Christian Pfander

Richterinnen und Richter müssen sich mit allerhand üblen Gestalten herumschlagen: Mördern, Vergewaltigern, Schlägern. Doch hin und wieder nimmt im Gerichtssaal ein schräger Vogel Platz, der statt Sorgenfalten eher ein Schmunzeln hervorruft.

Ein solcher Fall wurde am Dienstag am Berner Regionalgericht verhandelt. Der Delinquent: ein 74-jähriger Dekorateur aus Bern. Das Vergehen: Um sein Auto aufzuhübschen, hat er im Fond der Karosse drei Kronleuchter montiert. Die Polizei war not amused und büsste ihn deswegen bei zwei Kontrollen. Weil der Mann sich dagegen wehrte, landete der Fall vor Gericht.