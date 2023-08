75 Jahre Flughafen Kloten – Das sind die Highlights am grossen Flughafenfest Vom 1. bis zum 3. September feiert der Flughafen sein 75-jähriges Bestehen. Hier lesen Sie, was Sie dabei nicht verpassen sollten. Jonathan Broger

Rund 400'000 Interessierte nutzten am Sonntag, 23. August 1998, die Gelegenheit, die Flugzeuge auf dem Flughafen Kloten von nah zu betrachten. Das Fest fand anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums statt. Archivfoto: Roger Doelly (Keystone)

2’915’279 Passagiere und 30’000 Tonnen abgewickelte Güter allein diesen Juli sowie rund 27’400 Angestellte, die bei über 300 Unternehmen tätig sind. Seit das erste Flugzeug am 14. Juni 1948 abgehoben ist, hat sich der Flughafen von einem einfachen Startpunkt für Reisende zu einem weitreichenden Wirtschaftsstandort, einem bedeutenden Arbeitsplatz und einem lebendigen Kommerzzentrum entwickelt.

Die Feierlichkeiten zum 75-Jahr-Jubiläum begannen schon im Mai, mit einer digitalen Aufbereitung ihrer Geschichte, sowie am 14. Juni mit der Eröffnung einer Jubiläumsausstellung im Airport Shopping. Diese Ausstellung gab den Besuchenden Einblicke in die Geschichte des Flughafens von seinen Anfängen bis zur Gegenwart. Das Höhepunkt-Wochenende steht jedoch noch bevor: Vom 1. bis zum 3. September wird ein Flughafenfest für die Bevölkerung ausgerichtet. Die Veranstaltung findet am Freitag von 12 bis 21 Uhr, am Samstag von 10 bis 21 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr statt.

Prominenter Besuch

Ein Highlight erwartet die Gäste beim offiziellen Festakt am Freitagabend von 18.15 bis 19.15 Uhr mit Bundespräsident Alain Berset und Regierungsrätin Carmen Walker Späh. Moderiert wird der Festakt vom Komiker Fabian Unteregger.

1 / 4 Alain Berset an der 1.-August-Feier beim KKL in Luzern. Archivfoto: Matthias Spicher

Am Samstag von 16.30 bis 18.30 Uhr präsentiert Luca Hänni gemeinsam mit den Musikern des Zurich Airport Orchestra eine Auswahl seiner bekanntesten Lieder. Im Rahmen dieses Auftritts prallen die traditionellen Klänge des Orchesters auf Luca Hännis modernen, poppigen Musikstil.

Während des Festes werden noch weitere Persönlichkeiten und Bands auftreten, wie zum Beispiel Zurich Virtuosi, ein Zürcher Orchester, am Sonntag von 12 bis 13.30 Uhr.

Beide Konzerte finden gemäss Medienmitteilung auf der grossen Bühne beim «Standplatz Tango» statt.

Show und Autogramme der Patrouille-Piloten

Nach dem Auftritt an der Armeeschau vorletztes Wochenende kommt die Patrouille Suisse erneut an den Flughafen. Auf Anfrage beim Fanclub, was denn die Höhepunkte der Flugshow seien, sagt Sekretärin Irina Ritschard: «Alles ist ein Höhepunkt», und lacht. Nach kurzem Nachhaken erläutert sie, dass «es Variationen gibt, je nach Wetter, aber das Programm vom Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) abgenommen wird.» Die Show wird in diesem Fall in etwa dieselbe wie diese an der Armeeschau sein. Wobei, einen kleinen Unterschied wird es geben: Am Samstag von 14.30 bis 15 Uhr findet eine Autogrammstunde der Piloten statt. In Aktion zu sehen sind sie am Freitag zwischen 14.15 und 15.15 Uhr, wenn sie zusammen mit Helvetic Airways entlang der Piste 16/34 trainieren. Wann genau das Training stattfindet, lässt sich nicht sagen. Die Zuschauerterrassen B und E sind geschlossen. Es ist zudem verboten, die Flugshow von den Zu- und Wegfahrrampen der Parkhäuser zu verfolgen, heisst es auf der Website des Flughafenfests. Das gilt auch für Sonntag. Dann ist die eigentliche Show zu sehen, voraussichtlich ebenfalls ab 14.15 Uhr und entlang der Piste 16/34.

Patrouille Suisse an der Connected 2023. Archivfoto: Balz Murer

Wettbewerb um Flugtickets

Interessant verspricht auch der Wettbewerb zu werden: Die Teilnahme bietet die Chance, Preise der Wettbewerbspartner zu gewinnen. Darunter befinden sich 1x2 Business-Class-Tickets nach Doha mit Qatar Airways, 1x2 Edelweiss-Flugtickets in der Economy Max für eine Edelweiss-Destination nach Wahl, oder VIP-Plätze für ein Eishockeyspiel der Schweizer Nationalmannschaft mit Behind-the-Scenes-Tour. Der Ort und das Datum erfolgen hierbei nach Bekanntgabe des Gewinners.

Spotter-Brunch und Abschlusstanzshow

Samstags und sonntags, jeweils von 9 bis 13 Uhr, haben Interessierte die Möglichkeit, am Spotter-Brunch auf der Zuschauerterrasse B teilzunehmen, der einen exklusiven Blick auf das Vorfeld bietet. Diese Veranstaltung ist jedoch aufgrund der begrenzten Plätze bereits ausverkauft.

Den Abschluss des gesamten Festivals wird eine internationale Abschlusstanzshow bilden, bei der Tanzgruppen aus verschiedenen Ländern von 16.30 bis 17 Uhr ihre künstlerische Darbietung präsentieren werden.

Einblick in einen Flugzeug-Turnaround

Am Jubiläum haben die Gäste die Gelegenheit, mitzuerleben, wie ein Flugzeug-Turnaround abläuft. An allen drei Tagen, freitags von 16.15 bis 17 Uhr, samstags von 12.45 bis 13.30 Uhr sowie sonntags von 11.15 bis 12 Uhr bieten Experten von Swissport und Swiss auf der Tribüne des Standplatzes «Tango» eine Livekommentierung an. Von der Landung bis zum Abflug eines Flugs wird jeder Schritt in Echtzeit erklärt und analysiert.

Archivfoto: Silas Zindel

Fragen rund um die ersten Schritte nach der Ankunft, die Be- und Entladung während des Turnarounds sowie den Crew- und Cockpit-Wechsel werden umfassend beleuchtet. Die Livekommentierung ermöglicht einen Einblick in die Vorgänge an Bord und vermittelt ein Verständnis für die komplexe Choreografie, die hinter jedem Abflug steht.

Feierliche Flugzeugtaufen

Am kommenden Freitag von 17 bis 17.30 Uhr findet eine Flugzeugtaufe der Edelweiss Air statt. Die Airline hat eine besondere Tradition bei der Namensgebung ihrer Flugzeuge. Seit 2016 benennt Edelweiss ihre Flugzeuge nach den Regionen, die die Blume beheimaten.

Edelweiss-Flugzeugtaufe auf den Namen Oberalp in Zürich am 24. August 2022. Archivfoto: Leo Wyden

Bei der Flugzeugtaufe enthüllt Edelweiss den Namen des neuesten Flottenzugangs, eines Airbus A320. Die Zeremonie wird von Musik einer Band aus der Partnerregion begleitet, dessen Namen gemäss eigener Aussage noch nicht verraten wird. Zudem haben die Besuchenden die Möglichkeit, Mitarbeitende von Edelweiss zu treffen und Einblicke in das Unternehmen zu erhalten.

Am Samstag von 15.30 bis 16.15 Uhr lädt die Swiss zusammen mit der Tourismusdestination Bad Zurzach und Dieter Egli, Regierungsrat des Kantons Aargau, zur Taufe eines Airbus A220-100 auf den Namen «Bad Zurzach» ein. Auch bei der Swiss hat die Namensgebung der Flugzeuge Tradition.

Firmenstände

Namhafte Firmen wie die SR Technics und Lindt & Sprüngli präsentieren sich an diesem Wochenende.

«An den Ständen stellen die Firmen unter anderem ihre Berufswelten, Produkte und Dienstleistungen vor, sind aber auch mit verschiedensten Interaktionen vor Ort. Sie stellen beispielsweise auch Fahrzeuge und Gerätschaften aus, und man kann viel selbst ausprobieren. Daneben gibt es an vielen Ständen auch Glücksräder, Give-aways, Wettbewerbe oder Fotoautomaten und Simulatoren», wie Elena Stern, Mediensprecherin des Flughafens Zürich, auf Anfrage schreibt.

Vielseitiges Programm für alle Altersgruppen

Das Programm des Flughafenfests beinhaltet eine breite Auswahl an Aktivitäten und Unterhaltung für Besucher und Besucherinnen aller Altersgruppen. Neben den Vorführungen, die den Flughafen betreffen, gibt es rund um die Uhr Tanzshows, Magiervorführungen, Clownshows, Kinderschminken und einen Ballonkünstler, um die kleinen Gäste zu unterhalten.

Jonathan Broger arbeitet als Praktikant beim Zürcher Unterländer. Zudem studiert er Kommunikation an der ZHAW für Angewandte Linguistik. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.