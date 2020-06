Neue Schule in Zürich – 78 Millionen für 18 Klassen und 2 Kindergärten Auf einer Brache in Zürich-Seebach soll bis Ende 2024 eine neue Schule samt Quartierpark entstehen.

Eine neue Schule für Seebach: So sieht das geplante Projekt aus Visualisierung: loomn architektur visualisierung, Gütersloh

Die Stadt Zürich will auf ihrer Baulandreserve in Seebach zwischen Thurgauer- und Grubenackerstrasse Raum für 18 Primarschul- und 2 Kindergartenklassen schaffen. Dies teilt der Stadtrat am Mittwoch mit. Im neuen Gebäude, das als Tagesschule konzipiert ist, stehen neben der Mensa und sieben Aufenthaltsräumen auch Handarbeits- und Werkenräume, die beiden Unterrichtsräume für die Musikschule Konservatorium Zürich oder die Bibliothek und ein Mehrzweckraum für die Betreuung der Kinder zur Verfügung. Eine Doppelsporthalle befindet sich im Untergeschoss und wird über einen separaten Eingang von der Thurgauerstrasse her erschlossen. Sie kann künftig ausserhalb der Unterrichtszeiten von Vereinen genutzt werden.

In den Jahren 2017 und 2018 hat die Stadt für die beiden Teilaufgaben – Schulanlage und Quartierpark – je ein Projektwettbewerb durchgeführt. Bollhalder Eberle Architektur und Pauli Stricker GmbH Landschaftsarchitekten gingen als Sieger hervor.

Turnhalle im Untergeschoss: Findet kein Unterricht statt, können die Vereine des Quartiers sie nutzen. Visualisierung: Bollhalder Eberle Architektur

Der viergeschossige Neubau erfüllt den Minergie-P-Eco-Standard und verfügt über eine Fotovoltaikanlage. Im Winter kann er mittels Erdsonden und Wärmepumpen ressourcenschonend beheizt werden, im Sommer wird dank Freecooling auf ökologische Weise Wärme entzogen.

Parkgestaltung mit der Bevölkerung

Im Norden der Schulanlage soll ein Quartierpark entstehen. Das Schützenhaus, das sich dort befindet und vom Familiengartenverein genutzt wird, bleibt erhalten und wird künftig den Anwohnern offen stehen. Wie der Park gestaltet und das Schützenhaus konkret genutzt werden soll, will die Stadt im Dialog mit der Bevölkerung erarbeiten.

Zur Umsetzung des Projekts beantragt der Stadtrat dem Gemeinderat einen Objektkredit von 78 Millionen Franken. Rund 60 Millionen Franken entfallen auf den Bau der Schulanlage, 11 Millionen auf den Quartierpark und 7 Millionen Franken auf die Übertragungen von Grundstücken aus dem Finanzvermögen von Liegenschaften Stadt Zürich ins Verwaltungsvermögen von Immobilien Stadt Zürich beziehungsweise Grün Stadt Zürich.

Falls der Gemeinderat diesem Kredit zustimmt, kann die Stadtzürcher Stimmbevölkerung im März 2021 über die Vorlage befinden.

( tif )