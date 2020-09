Bezirksgericht Zürich – 78 Vandalenakte in der Uetlibergbahn nur fast geklärt Es sprach alles für einen 59-jährigen Ökonom als Täter, doch dem Gericht reichten die Indizien nicht – egal, wie naheliegend und scheinbar logisch sie auch waren. Thomas Hasler

Das Bezirksgericht bezeichnete es als «peinlich», dass die SZU-Bahnen über ein «komplett unbrauchbares Videosystem» verfügen – und das trotz zwölf Kameras im Zug. Foto: Nicola Pitaro

Innerhalb von elf Wochen, zwischen dem 7. Mai und 18. Juli 2018, hatten unbekannte Täter in 82 Fällen bei rund 250 Sitzen in öffentlichen Verkehrsmitteln Sitzpolster und Lehnen mit einem Messer zerstört. Am schlimmsten traf es die Uetlibergbahn, die SZU-Linie 10. Bei ihr allein wurden in 78 Fällen rund 160 Sitze so beschädigt, dass sie ersetzt werden mussten. Schaden: etwa 70’000 Franken.