Befragung in Zürich – 78 von 100 Punkten für den öffentlichen Verkehr Die Fahrgäste geben dem Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) gute Noten. Sie sind zufrieden mit dem ÖV-Angebot, aber weniger mit dem Ticketsortiment.

Im Allgemeinen gut gefahren: Fahrgäste geben den ZVV-Angeboten gute Noten. Foto: Urs Jaudas

Die Fahrgäste sind sehr zufrieden mit dem öffentlichen Verkehr. Zu diesem Schluss kommt der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) nach der Auswertung seiner jährlich stattfindenden Kundinnen- und Kundenbefragung.

Vom 16. Mai bis 17. Juli 2022 haben über 25’000 Personen ab 16 Jahren entweder online oder physisch einen Fragebogen zum Angebot des ZVV ausgefüllt. Mit 78 von 100 Punkten sei das strategische Ziel von mindestens 76 Punkten wieder übertroffen worden, teilt das Verkehrsunternehmen am Dienstag mit.

Besonders positive Werte haben das Verkehrsangebot, das Fahrpersonal und die Fahrgastinformation – insbesondere bei Betriebsstörungen und Verspätungen – im Grossraum Zürich erhalten. In diesen Bereichen gab es 80 Punkte.

Bei der aktuellen Umfrage hat der ZVV neue Methoden angewendet: Die Fahrgäste wurden über Kleber und Plakate, die in den Fahrzeugen hingen, auf die Befragung hingewiesen. Via QR-Code konnten sie direkt an der Umfrage teilnehmen. Auch der Fragebogen selbst wurde stark gekürzt, einzelne Fragen wurden umformuliert. Deshalb sind die aktuellen Ergebnisse nicht mit jenen früherer Befragungen vergleichbar.

tif

