Skulpturenwege und -parks – 8 Kunstausstellungen unter freiem Himmel Sich auf Kunst einlassen, sie entdecken und erleben – das kann man nicht nur im Museum, sondern auch auf diesen Skulpturenwegen oder -parks unter freiem Himmel. Silvia Schaub (Travelcontent)

Das Château Vullierens birgt viel Kunst in seinen Gärten. Foto: zvg

In der Landschaft treten Kunst und Natur in einen Dialog, ergänzen sich zu einem Gesamtkunstwerk oder stehen im Kontrast zu ihr. Es locken dabei nicht nur die bekannten Skulpturenparks wie etwa in der Fondation Pierre Gianadda in Martigny oder im Forum Würth in Chur und Rorschach. Es gibt quer durch die Schweiz viele Möglichkeiten, in der Natur durch die Kunst zu wandeln.

Parkin Not Vital, Sent GR

Das Verwirrspiel um Kunst und Realität beherrscht Not Vital perfekt. Ist der Kleinlaster mit den Tannenästen eines seiner verrückten Objekte? Sind die Steine in der Waldlichtung arrangiert oder eine Laune der Natur? Im «Parkin» des international bekannten Künstlers ist man nie ganz sicher, ob er die Betrachtenden nicht an der Nase herumführen will.

«Bewegte Erde» im Parkin Not Vital. Foto: Art Engiadina

Der weitläufige Park eingangs Sent verlangt auch ein gutes Auge, denn man trifft an den unmöglichsten Orten auf seine Kunstobjekte. Manchmal sind sie auf den ersten Blick gar nicht sichtbar, wie etwa das per Knopfdruck versenkbare Haus. Oder so unscheinbar wie die Stange, die den Fröschen aus dem Teich helfen soll. Überraschend sind sie alle: die Chromstahlbrücke oder die fliegende Bühne, das Glashaus oder der behaarte Turm.

www.notvital.com/en/fundaziun, Eintritt nur mit Führung, jeweils freitags von Juni bis Oktober, sent@engadin.com, 081 861 88 29

Parc de sculptures monumentales, Château Vaumarcus, NE

Allein schon der tollen Aussicht wegen sollte man das Schloss Vaumarcus in leicht erhöhter Lage zwischen Neuchâtel und Yverdon einmal aufsuchen. Es gibt noch einen weiteren Grund: Rund um das Schloss und im weitläufigen Park wurde ein Skulpturenpark eingerichtet. Künstler wie André Masson, Francesco Marino Di Teana, Paolo Bellini oder Yves Dana präsentieren hier ihre Werke, die man auch kaufen kann.

www.caiv.ch, jederzeit zugänglich, ausser wenn das Areal für eine Veranstaltung oder Hochzeit genutzt wird, 032 836 36 36.

Skulpturenpark Kloster Schönthal, BL

Auch rund um das Kloster Schönthal finden sich Skulpturen. Foto: Baselland Tourismus

Die Kunstwerke rund um das Kloster Schönthal in Langenbruck stehen nicht zufällig hier, sondern wurden von den Künstlern und Künstlerinnen mehrheitlich ortsspezifisch entwickelt. Zuvor machten sie sich jeweils mit dem Kloster, seiner Geschichte und der archaischen Landschaft vertraut. So bekam das einstige Munitionsdepot durch Roman Signer eine neue Funktion, die lautstark an seinen ursprünglichen Zweck erinnert. Hamish Black stellt ein geöffnetes Buch vor das Kloster und Not Vitals Pfefferbaumast erinnert an den Wanderstab eines Pilgers.

www.schoenthal.ch, das ganze Jahr zugänglich

Château Vullierens, VD

Ein Blickfang der Künstlerin Beverly Pepper beim Château Vullierens. Foto: Régis Colombo

Es sind nicht nur die zahlreichen Gärten, die ins Château Vullierens in den Weinbergen oberhalb von Morges locken. Hier befindet sich auch ein Skulpturenpark. Die jetzige Schlossherrin und Malerin Dorianna Destenay initiierte diese umfangreiche Sammlung mit Werken von Schweizer und internationalen Künstlern wie Gillian White, Pol Quadens oder Beverly Pepper. Man findet die inzwischen rund 80 Objekte in den verschiedenen Gärten, aber auch entlang der Allee oder im naturbelassenen Bereich, sodass man sich am besten mit dem Plan auf den Rundgang macht, um keines zu verpassen.

www.chateauvullierens.ch, geöffnet vom 1. Mai bis 31. Oktober, teilweise nur am Wochenende

Skulpturenpark Ennetbürgen, NW

Das Werk «verwunschen» von Heidi Hostettler. Foto: Christoph Wyss

Es lohnt sich, nicht nur der schönen Landschaft wegen nach Ennetbürgen zu kommen. Im Park neben der Flugpiste kann man gleichzeitig in die Schweizer Skulpturengeschichte eintauchen und 40 Werke von Kunstschaffenden bestaunen. Etwa die grosse Kugel verschweisster Stahlstäbe von Werner Bitzigeio oder Rochus Lussis ausgediente Telefonkabine, die er mit siebzig «Spuren» bespielt. Es sind mit einer Motorsäge geschnittene Nastücher, die in Gesprächen Tränen trockneten.

Eine Wolke symbolisiert die Skulptur von Josua Wechsler, die aus Stäben und Verbindungsteilen von Vierkantrohren besteht. Das Spezielle in diesem Skulpturenpark: Die Objekte können auch gekauft werden.

www.skulpturenpark-ennetbuergen.ch, ganzjährig offen

Kulturweg Limmat, AG

Wer bei der Holzbrücke in Baden aus der Hektik der Stadt in die Stille an der Limmat hinuntersteigt, taucht wie in einen neuen Raum ein. Es ist ein Kunstraum mit über 20 Skulpturen, nur eben unter freiem Himmel. Über manche Objekte stolpert man fast, wie die «10 guten Vorsätze» von Theodor Huser. Andere wiederum übersieht man beinahe, wie Heiner Richners «Steinring».

«Gespräch über den Fluss» auf dem Kulturweg Limmat Foto: Hans Anliker / Wikimedia Commons

Also heisst es, die Augen offen zu halten, damit man die Werke bis nach Neuenhof und auf der anderen Limmatseite zurück nicht übersieht. Schliesslich machen schon die beiden Augen an der Holzbrücke von Vincenzo Baviera unter dem Titel «Flussobservatorium» darauf aufmerksam, dass es hier viel zu sehen gibt.

www.kulturweg-limmat.ch, frei zugänglich

art-st-urban, Kloster St. Urban, LU

Eine Skulptur von Magdalena Abakanowicz beim Kloster St. Urban. Foto: zVg

Schon seit Jahrhunderten ist das ehemalige Zisterzienserkloster mit seinem Ursprung im Jahr 1184 ein Zentrum für Kultur und Kunst. Die Parkanlagen und das Areal um St. Urban bieten eine besondere Kulisse für die Skulpturen, die periodisch ergänzt und ausgewechselt werden. Das von Gertrud und Heinz Aeschlimann privat gegründete und geführte Kunst- und Kulturzentrum art-st-urban hat sich in kurzer Zeit zu einem bedeutenden Ort zeitgenössischer Kunst entwickelt und zeigt etwa Werke von Zeng Chenggan, Henry John oder Magdalena Abakanowicz.

www.art-st-urban.com, ganzjährig zugänglich

Skulpturenpark Steinmaur, ZH

Der frei zugängliche Skulpturenpark Steinmaur umfasst mehr als 100 Werke. Foto: zvg

Mitten im Wald, auf dem Gebiet des alten Steinbruchs bei Steinmaur, befindet sich der 6500 Quadratmeter grosse Skulpturenpark mit über 100 Werken. Wer durch das Gelände wandert, entdeckt immer wieder Objekte – aus Holz, Stein, Metall, Bronze oder Kunststoff. Der «Verein Ateliers und Skulpturenpark» hat hier auch Arbeitsflächen geschaffen. So hat man die Gelegenheit, den Künstlern und Künstlerinnen über die Schulter zu schauen und die Entstehung ihrer Werke mitzuverfolgen.

www.skulpturenpark-steinmaur.ch, frei zugänglich

Weitere Skulpturenausstellungen Infos einblenden Schlosspark Bad Zurzach, AG – Im Rahmen der Ausstellung «Aufatmen im Park» zeigen sieben Kunstschaffende aus der Schweiz und Deutschland im Englischen Park des Schlosses Bad Zurzach ihre Werke, bis 1. Oktober Twingi Land Art 2021 Binntal, VS – Ausgewählte Künstler präsentieren Skulpturen und Installationen in der Twingischlucht, bis 17. Oktober Ailyos, Art Nature, Aigle-Leysin-Les Mosses, VD – Unter dem Thema «Transformation» zeigen diverse Künstlerinnen in der Region von Aigle, Leysin und dem Col des Mosses in einer Art Open-Air-Kunstgalerie ihre Werke, bis 24. Oktober Land Art Gerschnialp, OW – Im Hungerbodenwald oberhalb von Engelberg präsentieren zehn Künstler Installationen und Skulpturen aus organischen Materialien der Umgebung, bis 30. Oktober BadRagartz Bad Ragaz, SG – alle drei Jahre verwandelt sich der Kurort in eine riesige Skulpturenausstellung. 83 Künstler aus 16 Ländern präsentieren 400 Kunstwerke, bis 31. Oktober Art Ufnau, ZH – Auf der Insel im Zürichsee werden Werke von Ivo Soldini, Marc Reist, Rainer Bonk und Bertamaria Reetz gezeigt, bis 31. Oktober Skulpturenweg Grenzgänger Läufelfingen, BL – Vom Bahnhof führt der rund 3,5 Kilometer lange Weg Richtung unterer Hauenstein vorbei an über zwei Dutzend Werken von Künstlerinnen aus der Schweiz, bis Mai 2022

