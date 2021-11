Rock Spa, Saunaboot und mehr – 8 spezielle Wellnesserlebnisse für kalte Tage Gerade im Winter wächst das Verlangen nach einer Massage oder einem Besuch in der Sauna. Diese Wellnessangebote sorgen auf etwas andere Art für Tiefenentspannung und Erholung. Markus Fässler (Travelcontent)

Saunieren auf dem Wasser? Möglich ist das auf dem Vierwaldstättersee. Bild: Saunaboot.ch

Mineralbad & Spa Rigi Kaltbad: Mystische Momente am Abend

Tagsüber präsentiert sich das Mineralbad mit Berg-, abends mit Sternenblick. Bild: PD

Rigi Kaltbad blickt auf eine 600-jährige Badetradition zurück. Neu kann man im Mineralbad & Spa Rigi Kaltbad dank des Events «Mystic Moments» mehrmals pro Monat auch am Abend Wellness in einer ganz speziellen Atmosphäre geniessen. Ein Highlight ist dabei der Aufenthalt im 35 Grad warmen Mineralbad hoch über dem Vierwaldstättersee. Von dort aus wartet der Blick auf die umliegende Bergwelt – und in den hoffentlich klaren Sternenhimmel. Drinnen gibt es dann unter anderem eine Aufguss-Sauna mit verschiedenen Kräutern, ein Dampfbad oder das Kristallbad.

Grand Hotel & Spa Walliserhof, Saas-Fee: Entspannen auf der Blumenwiese

Quasi auf Heu gebettet werden Wellnessfans während der Bergblumenwiese-Ganzkörperpackung-Anwendung im Grand Hotel & Spa Walliserhof in Saas-Fee. Liegt der Gast im wohlduftenden Heu und wähnt sich dabei mitten auf einer Blumenwiese, folgt eine Nachtkerzenöl-Cremepackung. Diese soll stark rückfettend und feuchtigkeitsspendend sowie regenerierend wirken.

Zur Authentizität der Behandlung trägt auch der Behandlungsraum bei. Dieser ist einem Holzstadel nachempfunden. Dank des Holzduftes in der Kombination mit dem Aroma des getrockneten Heus ist die beruhigende Wirkung auf den Körper gleich noch etwas stärker.

Fideriser Heuberge: In der ersten Solarsauna der Welt

Energiebewusst saunieren kann man seit kurzem auf den Fideriser Heubergen. Dort steht nämlich mit der Lytefire-Sauna die erste Solarsauna der Welt. Die Hitze entsteht, wenn das mit Spiegeln gebündelte Sonnenlicht durch ein Fenster ins Innere gelangt und auf den Saunastein trifft. Dadurch sind Temperaturen zwischen 60 und 100 Grad möglich.

Mobil und mit Solarstrom betrieben: Die Lytefire Sauna auf den Fideriser Heubergen. Bild: Heuberge.ch

Im Sommer steht die Sauna beim Berghaus Heuberge, wo das Heubergseeli nach dem Saunagang für Erfrischung sorgt. Im Winter ist die für bis zu vier Personen Platz bietende Sauna mobil, und der Standort wird laufend der besten Sonneneinstrahlung angepasst.

Rock Spa, Davos: Massieren im Takt

Im Hard Rock Hotel Davos trifft Rock ’n’ Roll auf Spa. Bild: PD

Auf eine rhythmische Massagereise begeben sich Gäste des Rock Spa im Hard Rock Hotel Davos. Dort wartet nämlich mit «Rhythm & Motion» das weltweit erste auf Musik ausgerichtete Wellnesserlebnis. Dieses setzt auf verstärkte Vibrationen, Druck und Muster in Form von verschiedenen Anwendungen. Bassvibrationen kräuseln sich dabei den Massagetisch entlang, während Treble Beats von oben herab pulsartig durch den Körper strömen. Also alles ganz nach dem Motto «Play Hard, Purify Harder».

Wer noch mehr Wellness will, kann Gebrauch von Hydrotherapie-Becken und Dampfbädern bis zu Saunen und Erlebnisduschen machen.

Hotel Murtenhof & Krone, Murten: Privates Spa in der Wellness-Suite

Ein komplett neues Spa-Angebot hat das Hotel Murtenhof & Krone in Murten im Programm. Denn in den vergangenen Wochen wurde eines der Zimmer zu einer Wellness-Suite umgebaut. Der Gast hat so seinen privaten Spa-Bereich mit einer finnischen Sauna, einer Bio-Sauna, einer Kaltwasserdusche und einem Whirlpool zur Verfügung.

Dank eines strategisch perfekt platzierten Fensters hat man von der Bio-Sauna und vom Whirlpool aus einen freien Blick auf den Murtensee. Das Spa kann man übrigens auch als Gruppe für ein paar Stunden mieten.

Grand Hotel des Bains Kempinski, St. Moritz: Mit Kälte gegen Entzündungen

Ein kaltes Vergnügen bietet seit neustem das Grand Hotel des Bains Kempinski in St. Moritz an: die sogenannte Kryotherapie. Abgeleitet aus dem griechischen Wort «cryo» für kalt, beruht die Kryotherapie auf Behandlungen mit Kälteexpositionen.

Mit Kältekammer gegen Entzündungen: Gibts in St. Moritz. Foto: PD

In St. Moritz dauert diese Methode drei Minuten. Sie soll dabei helfen, etwa Entzündungen nach dem Skifahren zu reduzieren, das natürliche Erholungssystem des Körpers zu fördern, die Schlafqualität zu verbessern, die Leistung im Allgemeinen zu steigern und sogar oxidativen Stress zu minimieren.

Wellness-Therme Fortyseven, Baden: Wie im Himmel

Am 21. November 2021 feiert die neue Wellness-Therme Fortyseven in Baden Eröffnung. Nebst Innen- und Aussenpools oder Saunas gibt es mit «Wave to Heaven» ein ganz neues Spa-Angebot. Bei dieser Massage-Anwendung kommt eine spezielle Tiefenentspannungsliege zum Einsatz. Durch Aromen, Klänge und Vibrationen ereilen einen während der Massage ein wohliger Zustand und eine ausgeglichene Balance.

Wer noch mehr Energie tanken will, kann auf der Liege einen Powernap verbunden mit einer Akustik- und Vibrationstherapie machen.

Saunaboot, Kastanienbaum: Schwitzen auf dem See

Eine schwimmende Sauna mitten auf dem Vierwaldstättersee? Das gibt es dank des schweizweit ersten Saunaboots tatsächlich. Auf der SSR1 stehen den Gästen unter anderem 1 Liter Wasser pro Person, Feuerholz und Anzünder sowie genügend Benzin im Tank zur Verfügung. Wer will, kann Verpflegung und zusätzliche Getränke selber mitnehmen.

Nach dem Schwitzen in der Sauna heisst es dann, Zähne zusammenbeissen. Denn der Sprung in den See wird trotz einer vorgängigen Abkühlung mit der Regenkelle mit Sicherheit eine kalte Angelegenheit – aber auch eine überaus erquickende.

Übrigens: Seit kurzem hat auch der Zürichsee sein eigenes Saunaboot.

