Visionen fürs Zürcher Seeufer – 8000 Unterschriften für einen neuen Seepark Ein öffentlicher Park vom Strandbad Mythenquai bis zum General-Guisan-Quai und ein Restaurant am Seebecken – so lautet die Forderung der IG Seepärke. Das Anliegen fand in Rekordzeit Unterstützung. Tina Fassbind

Ein Restaurant über dem See, ein Steg zum Flanieren: So könnte das Zürcher Seebecken in Zukunft aussehen. Illustration: IG Seepärke

Anfang Woche konnte die Interessengemeinschaft Seepärke Stadtrat Richard Wolff Unterschriftenpakete mit je über 4000 Unterschriften übergeben. Im Juni hatte die IG mit der Unterschriftensammlung begonnen. Schon Anfang September waren deutlich mehr als die Hälfte der 3000 benötigten Unterschriften für den Mythenpark und ein Seerestaurant zusammen. Die Initianten werten das als deutliches Zeichen dafür, «dass sich die Zürcherinnen und Zürcher mehr durchgehenden Erholungsraum am See wünschen und ganz klar auch ein Restaurant am Seebecken».

Die Mythenpark-Initiative regt an, dass die Stadt Zürich von der Badi Mythenquai bis zum General-Guisan-Quai einen möglichst zusammenhängenden, öffentlich zugänglichen Park mit einer Gesamtfläche von über 20'000 Quadratmetern realisiert. Für das Projekt soll auch eine Teilstrecke des Mythenquais der Parkanlage zugeschanzt werden. Die IG hat hierzu eine Verkehrsstudie in Auftrag gegeben, die die Machbarkeit dieser Idee grundsätzlich bestätigt.

Grosses Glashaus für Sukkulenten und Schmetterlinge: Eines der Highlights der Seepark-Vision. Illustration: IG Seepärke

Zur Vision der Initianten gehört auch ein Seerestaurant, das in der Verlängerung der Bahnhofstrasse direkt am oder über dem Seebecken gebaut werden soll. Es solle zu einem einmaligen Ort für die ganze Bevölkerung werden, sagte Architekt Walter Wäschle, Gründungsmitglied der IG Seepärke, bei der Übergabe der Unterschriftensammlung.

Stadt hat andere Pläne

Wäschle entwickelte gemeinsam mit dem Zürcher Immobilieninvestor Urs Ledermann Pläne für die Neugestaltung des Seebeckens. Teil des Gründungsteams waren neben weiteren Architekten auch FDP-Nationalrätin Doris Fiala und der ehemalige Chefredaktor der «SonntagsZeitung», Andreas Durisch. Später sind auch SP-Nationalrätin Min Li Marti und AL-Gemeinderat Andreas Kirstein der IG beigetreten.

Die Stadt Zürich hat andere Pläne für das Seebecken, die sie im vergangenen Juli präsentierte. Sie will für fast 15 Millionen Franken eine Grünanlage in der Enge bauen. Das Amt für Städtebau entwickelt im Auftrag von Grün Stadt Zürich, Immobilien Stadt Zürich und dem Tiefbauamt derzeit ein Zukunftsbild für diesen Bereich des linken Zürichseeufers. Hierzu fand bis Ende Oktober auch eine Befragung der Bevölkerung statt.

