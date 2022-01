Staatsanwaltschaft erhebt Anklage – 81-Jähriger am Limmatufer erwürgt Vor rund einem Jahr wurde ein lebloser Körper am Limmatufer bei Würenlos gefunden. Der mutmassliche Täter, ein 31-jähriger Zürcher, wird nun wegen Mordes angeklagt.

Die Staatsanwaltschaft Baden hat nach einem Tötungsdelikt im Januar 2021 am Limmatufer bei Würenlos AG gegen einen 32-jährigen Schweizer Anklage wegen Mordes erhoben. Der Beschuldigte ist geständig.

Die Staatsanwaltschaft Baden beantragt eine Freiheitsstrafe von zehn Jahren sowie die Anordnung einer stationären Massnahme für den Beschuldigten, wie sie am Dienstag mitteilte.

Der Beschuldigte habe sein Opfer zufällig ausgesucht. Nachdem der damals 31-Jährige ursprünglich Suizidabsichten gehegt habe, sei ihm der Gedanke gekommen, einen älteren Mann zu suchen und diesen zu töten, heisst es in der Mitteilung weiter.

Der Tatverdächtige hatte nach dem Leichenfund in Würenlos im Januar 2021 gestanden. Der Schweizer aus dem Kanton Zürich war in der Nähe des Tatorts am Ufer der Limmat festgenommen worden. Er machte dort gemäss Mitteilung durch Zurufe auf sich aufmerksam und zeigte den Liegeort des Leichnams.

Beim Opfer handelt es sich um einen 81-jährigen Mann aus dem Kanton Zürich. Die Behörden gehen davon aus, dass der Beschuldigte sein Opfer nach einem kurzen Gespräch von hinten angesprungen und mit den Unterarmen erwürgt hat.

