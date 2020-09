Kuriosum bei Zürcher Arbeitsgerichten – 84-Jähriger kandidiert für sechs Richterposten Ein bekannter SP-Mann ist Arbeitsrichter in zahlreichen Zürcher Bezirken. Jetzt kandidiert er erneut für eine sechsjährige Amtszeit – und für die Arbeitgeberseite. Pascal Unternährer

Bruno Kammerer steht vor einer Malerei, die er für den Abstimmungskampf um die Kantonalisierung des Opernhauses gemacht hat. In seinem Atelier steht der Tisch, an dem Lenin seine russische Revolution geplant hat. Foto: PD

Stell dir vor, du stehst im Wahlkampf, und du weisst nichts davon. Das ist die aktuelle Situation von Bruno Kammerer. Er hat für die Amtsdauer von 2020 bis 2026 für Mandate an sieben Bezirksgerichten kandidiert, jeweils als Beisitzender des Arbeitsgerichts. In drei Fällen – Zürich, Dielsdorf und Pfäffikon – ist er in stiller Wahl gewählt worden. Im Bezirk Meilen ist er zurückgezogen und durch eine andere Person ersetzt worden, worauf es zwar zu einer Wahl kommt, aber zu keiner Kampfwahl, weil es gleich viele Kandidaturen gibt wie zu vergebende Posten.