Urteil des Bezirksgerichtes Brugg – 9 Jahre Haft für Vater nach Mordversuch an Tochter Das Bezirksgericht Brugg hat einen 53-Jährigen des versuchten Tötungsdeliktes an seiner kleinen Tochter schuldig gesprochen. Nach dem Arrest wird der Iraker des Landes verwiesen.

Das Bezirksgericht in Brugg hat den Mann zu neun Jahren Freiheitsentzug verurteilt. Gegen den Schuldspruch kann rekurriert werden. Foto: Screenshot www.ag.ch/gerichte

Das Bezirksgericht Brugg im Kanton Aargau sprach am Freitag einen 53-jährigen Mann des versuchten Mordes an seiner kleinen Tochter schuldig. Es bestrafte ihn mit neun Jahren Freiheitsentzug und ordnete eine anschliessende Landesverweisung des Irakers für 13 Jahre an.

Der Mann hatte am 17. August 2019 im Brugger Neumarkt-Zentrum seine damals vierjährige Tochter zweimal hoch über den Kopf gehoben und mit Wucht zu Boden geschmettert. Passanten konnten den tobenden Mann schliesslich stoppen. Das Kind überlebte schwer verletzt.

Neben dem Schuldspruch wegen versuchten Mordes verurteilte das Gericht den Beschuldigten auch wegen schwerer Körperverletzung, mehrfacher Beschimpfung und Drohung.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Es kann ans Obergericht des Kantons Aargau weitergezogen werden. Der Verteidiger hatte 3,5 Jahre wegen versuchter schwerer Körperverletzung und Beschimpfung beantragt. Das Gericht folgte im Schuldspruch der Staatsanwältin. Diese hatte aber 19 3/4 Jahre Freiheitsentzug gefordert.

SDA/fal

