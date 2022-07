Sie ist eine alleinerziehende Mutter und bietet in Winterthur Sex gegen Geld an. Im Interview spricht die 38-jährige Schweizerin über Vorurteile, Altersvorsorge, Freier und Sex ohne Gummi.

Sie ist eine alleinerziehende Mutter und bietet in Winterthur Sex gegen Geld an. Im Interview spricht die 38-jährige Schweizerin über Vorurteile, Altersvorsorge, Freier und Sex ohne Gummi.

«90 Prozent meiner Kunden leben in einer Partnerschaft»

Sexarbeiterin in Winterthur

In der Schweiz ist Sexarbeit für Frauen seit 1942 legal. Doch viele, die diesen Beruf heute ausüben, fühlen sich von der Gesellschaft nach wie vor stigmatisiert – so auch eine 38-jährige Winterthurerin.

In der Schweiz ist Sexarbeit für Frauen seit 1942 legal. Doch viele, die diesen Beruf heute ausüben, fühlen sich von der Gesellschaft nach wie vor stigmatisiert – so auch eine 38-jährige Winterthurerin.

Sie sind Sexarbeiterin und bereit, über Ihren Job zu sprechen, möchten Ihren Namen und Ihr Bild aber nicht in der Zeitung publiziert haben. Weshalb?

Ich habe kein Problem damit, mich zu outen. Aber die Gesellschaft hat eines. Ich bin grundsätzlich der Ansicht, dass alle zu dem stehen sollten, was sie beruflich machen. Doch ich bin ein alleinerziehendes Mami. Ich möchte nicht, dass meine Tochter durch mein öffentliches Outing in der Schule Probleme bekommt. Denn leider ist unsere Gesellschaft in weiten Teilen noch nicht bereit, meinen Beruf als Sexarbeiterin zu akzeptieren. Noch immer wird mein Job von vielen als moralisch verwerflich und unseriös dargestellt.