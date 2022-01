Verlosung – 92. Int. Lauberhornrennen Gewinnen Sie zwei VIP-Tickets und erleben Sie erstklassigen Skirennsport aus nächster Nähe.

Lauberhornrennen ZVG

Wenn sich in Wengen die besten Skirennfahrer der Welt treffen; wenn die Patrouille Suisse ihre atemberaubende Flugshow unmittelbar vor dem weltberühmten Dreigestirn Eiger, Mönch und Jungfrau vorführt; wenn auf der ganzen Welt Skifans vor dem Bildschirm mitfiebern: Dann ist Zeit für die Internationalen Lauberhornrennen.

Seien Sie live dabei und geniessen Sie das ultimative Fan-Erlebnis im Zielgelände – in der Silberhorn-Hospitality, dem exklusivsten und erstklassigsten Angebot der Lauberhornhornrennen in Wengen. Erleben Sie vor Ort, wenn Beat Feuz seinen nächsten Heimsieg anpeilt und in eindrücklicher Geschwindigkeit aus dem Ziel-S hinaus in den Zielhang sticht. Fiebern Sie mit, wenn die Schweizer Slalomfahrer gekonnt den steilen, anspruchsvollen Slalomhang hinuntertanzen und erstmals seit 1987 wieder den Sieger am Lauberhorn-Slalom stellen wollen.

Seien Sie dabei, wenn in Wengen vom 14. bis 16. Januar 2022, die 92. Internationalen Lauberhornrennen ausgetragen werden.

Die SonntagsZeitung verlost je 2 x 2 Silberhorn-Hospitality-Tickets für Freitag, 14. Januar, Samstag, 15. Januar und Sonntag, 16. Januar 2022. Die Tickets beinhalten:

Zutritt zur exklusiven Hospitality-Plattform im Zielgelände

Catering im VIP-Zelt inkl. Kaffee und Gipfeli, Apéro, Mittags-Buffet inkl. Getränke

Freie Sicht auf den letzten Streckenteil und auf das Zielgelände sowie auf die Grossleinwände

Teilnahme an der Siegerehrung im Weltcup-Dörfli resp. im Zielraum

Park & Ride Flugplatz Interlaken und freie Fahrt ab Interlaken Ost nach Wengen und zurück

Rennen

Freitag: Abfahrt

Samstag: Lauberhorn-Abfahrt

Sonntag: Lauberhorn-Slalom

So nehmen Sie teil

Per Telefon oder SMS (CHF 1.50/SMS oder Anruf)

Rufen Sie an (siehe unten stehende Telefonnummern) und teilen Sie uns Ihren Namen und Ihre Adresse mit oder senden Sie eine SMS an die Nr. 3113 mit unten stehendem Code, Ihrem Namen und Ihrer Adresse.

Datum, Telefon, SMS-Code

Freitag, 14.1.22, 0901 500 071, SZ1

Samstag, 15.1.22, 0901 500 072, SZ2

Sonntag, 16.1.22, 0901 500 073, SZ3

Per Internet: www.share-solution.ch/sz/leserangebot

Teilnahmeschluss: Mittwoch, 5. Januar 2022

Teilnahmebedingungen:

Mehrfachteilnahmen sind nicht zugelassen und werden vom Wettbewerb ausgeschlossen. Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit den Bestimmungen unter www.share-solution.ch/teilnahmebedingungen-tamedia einverstanden.