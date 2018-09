Ausgewogen oder überreguliert? Fair-Food-«Arena» im Faktencheck

Die Herstellung von Lebensmitteln soll regionaler sowie stärker auf das Tierwohl und faire Arbeitsbedingungen ausgerichtet werden – das fordern die Fair-Food-Initianten. Die Gegner sagen, die Verfassungsänderung sei überflüssig. Zudem führe die Initiative zu höheren Kosten und gefährde internationale Handelsverträge. In der «Arena» vom 14. September diskutierten:

Befürworter:

Maya Graf, Co-Präsidentin des Initiativkomitees und grüne Nationalrätin

Hans-Ulrich Huber, Geschäftsführer Schweizer Tierschutz

Christian Schönbächler, Präsident der Junglandwirte

Gegner:

Alain Berset, Innenminister

Regine Sauter, FDP-Nationalrätin

Marcel Dettling, SVP-Nationalrat

Alain Berset, Bundesrat, sagt:

«Es ist sehr schwierig einzuschätzen, wie sich die Preise ändern. Sie werden in der Tendenz eher steigen.»

Der Check:

Die Sorge über steigende Lebensmittelpreise scheint in der Bevölkerung eines der wichtigsten Argument gegen die Initiative zu sein. In der Tamedia-Abstimmungsumfrage vom 6. und 7. September war die Angst vor einer Verteuerung der am häufigsten genannte Grund für eine Ablehnung.

Gegner der Initiative warnen, dass höhere Standards und die Kosten für Kontrollen letztlich zu höheren Preisen führten. Der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse prognostiziert gar einen langfristigen Anstieg um 50 Prozent. Darunter litten sozial Schwächere besonders stark. Für einen Haushalt mit einem monatlichen Einkommen von unter 5000 Franken könne bei einem «Ja» zur Initiative der Anteil des Budgets, der für das Essen gebraucht wird, von 12 auf 20 Prozent steigen.

Wie sich die Preise ändern, sei letztlich auch davon abhängig, wie das Parlament die Initiative umsetze, sagt Kathrin Naegeli, Sprecherin des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen. «Es wäre aber unseriös, zu sagen, was im Fall einer Annahme der Initiative wie viel teurer würde.»

Fazit: In der Tat ist es schwer abzuschätzen, wie sich ein Ja zur Initiative auf die Preise auswirken würde. Das hängt von den Umsetzung ab. Sinken dürften die Preise jedenfalls nicht – Bundesrat Berset liegt mit seiner vorsichtigen Formulierung wohl richtig.

Hans-Ulrich Huber, Geschäftsführer Schweizer Tierschutz, sagt:

«Im Landwirtschaftsgesetz und im Tierschutzgesetz steht, dass der Bundesrat bei Importen Anforderungen stellen kann. Er hat nichts gemacht.»

Der Check:

Der Bundesrat hat seit mehr als fünfzehn Jahren die Kompetenz, Importe an Bedingungen zu knüpfen, einzuschränken oder zu verbieten – allerdings nur unter der Voraussetzung, dass dabei internationale Verpflichtungen wie WTO-Bestimmungen, Freihandelsabkommen oder bilaterale Verträge mit der EU nicht verletzt werden. Dieser Zusatz im Landwirtschaftsgesetz erklärt denn auch, warum sich der Bundesrat in der Vergangenheit kaum initiativ gezeigt hat. So etwa lehnte er 2015 – wie ein Jahr später der Nationalrat – einen parlamentarischen Vorstoss ab, der die Einfuhr von Hormonfleisch verbieten wollte.

Gänzlich untätig geblieben ist der Bundesrat aber nicht. Im November 2008 etwa entschied er, dass 2000 Tonnen Eier zusätzlich in die Schweiz importiert werden, diese aber nicht von Legehennen aus Käfighaltung stammen dürfen. Auch unterstützte er zum Beispiel 2008 einen parlamentarischen Vorstoss, der eine Deklarationspflicht für Fleisch von Kaninchen aus Käfighaltung verlangte. Der Bundesrat empfahl dem Parlament, den Vorstoss anzunehmen – was National- und Ständerat dann auch taten. Die neue Regel trat auf Anfang 2012 in Kraft.

Fazit:Die Aussage ist in ihrer Absolutheit zu zugespitzt – einzelne kleine Schritte hat der Bundesrat unternommen. Die Tendenz aber gibt Huber richtig wieder: Der Bundesrat hat sich wenig initiativ gezeigt.

Regine Sauter, FDP-Nationalrätin, sagt:

«Die Initiative verhindert den Abschluss neuer Freihandelsabkommen.»

Der Check:

Wie sich die Initiative auf den Abschluss neuer Freihandelsabkommen auswirken würde, ist unklar. Die Unsicherheit beginnt mit dem Wortlaut der Initiative. Umstritten ist, was das Volksbegehren genau verlangt: Schweizer Standards für importierte Lebensmittel, wie es die Gegner sagen? Oder muss der Bund – so sehen es die Befürworter – die Anforderung an das jeweilige Land, aus dem die Importe kommen, anpassen und nur Grundstandards festlegen? Je nach Umsetzung der Initiative durch das Parlament entstünde so für die Verhandlungen über neue Freihandelsabkommen eine andere Ausgangslage mit unterschiedlichen Erfolgschancen.

So oder so würde es nach Annahme der Fair-Food-Initiative schwieriger, neue Abkommen abzuschliessen. Ein aktueller Fall zeigt beispielhaft, weshalb: Beim geplanten Freihandelsabkommen mit Malaysia ist der Knackpunkt das Palmöl, für das in grossem Stil Regenwald gerodet wird – mit schwerwiegenden ökologischen und sozialen Folgen.

Der Knackpunkt beim geplanten Freihandelsabkommen mit Malaysia ist das Palmöl: Pflücker auf einer Plantage im südostasiatischen Land. (Foto: Keystone)

Die Schweizer Bauern befürchten, dass mit dem Abschluss eines Abkommens die einheimische Rapsöl-Produktion durch billige Palmölimporte unter Druck käme. Der Nationalrat hat beschlossen, dass der Bundesrat Palmöl vom Abkommen ausklammern muss. Folgt der Ständerat der grossen Kammer, werden die Verhandlungen scheitern; davor warnt zumindest der Bundesrat. Ähnliche Konflikte sind nach einer Annahme der Fair-Food-Initiative denkbar. In solchen Fällen gäbe es zwei Varianten: entweder auf den ökologischen und sozialen Anforderungen für Importe beharren – und das Scheitern der Verhandlungen in Kauf nehmen. Oder das Abkommen abschliessen – und die neue Verfassungsbestimmung verletzen.

Fazit: Es lässt sich zum heutigen Zeitpunkt nicht sagen, ob die Initiative neue Freihandelsabkommen in jedem Fall verhindern würde. Die Verhandlungen würden aber schwieriger, das Risiko eines Scheiterns wäre erhöht.

Maya Graf, Nationalrätin Grüne, sagt:

«Es wird oft nicht deklariert, woher das Fleisch in der Lasagne kommt.»

Der Check:

Eine Stichprobe in den Online-Shops von Migros und Coop zeigt: Die Herkunft des Fleisches wird bei vielen, aber nicht aller Fertig-Lasagne angegeben. Nach dem Pferdefleischskandal 2013 gab es zwar auch in der Schweiz Bestrebungen, die Deklarationspflicht im revidierten Lebensmittelgesetz einzuführen. Doch daraus wurde nichts.

Anbieter und Hersteller müssen daher bei verarbeiteten Produkten bis heute nicht angeben, woher die einzelnen Zutaten stammen. Auch wenn ein Herkunftsland angegeben wird, kann es sein, dass lediglich das Endprodukt dort hergestellt wurde. Das erlaubt die «Verordnung des EDI betreffend die Information über Lebensmittel».

Die Stiftung für Konsumentenschutz bemängelt diesen Umstand und liefert Beispiele für irreführende Angaben auf Verpackungen: Die vermeintlich italienischen Tomaten in der Pelati-Büchse könnten in Wirklichkeit chinesisch sein, das Pouletfleisch aus Brasilien und mit Antibiotika versetzt. Und das Hartweizengriess in den Schweizer Teigwaren könne aus Kanada importiert sein, wo es mit dem Unkrautvernichter Glyphosat besprüht wurde. In Italien müsste die Herkunft der Zutaten auf der Pasta darum angegeben werden.

Mit einer Petition fordert die Stiftung dasselbe für die Schweiz: Die Anbieter und Hersteller sollen die Herkunft der Hauptzutaten (über 50 Prozent) und des Fleisches deklarieren.

Fazit: Viele Hersteller deklarieren verarbeitete Produkte nicht – trotz Pferdefleisch-Skandal gilt das auch für manche Fertig-Lasagne. Häufig wird die Herkunft des Fleisches aber durchaus angegeben.

Marcel Dettling, SVP-Nationalrat, sagt:

«Einkaufstouristen geben 10 Milliarden Franken im Ausland aus, davon 3 Milliarden für Lebensmittel.»

Der Check:

Die Fair-Food-Initiative würde den Einkaufstourismus befördern und damit Arbeitsplätze im Schweizer Detailhandel vernichten, sagen die Gegner der Initiative. Die Detaillistenverbände Swiss-Retail und Veledes haben die Nein-Parole beschlossen.

Marcel Dettling äussert sich hier aber zum status quo – und reagiert mit seinen Zahlen auf eine Aussage von Christian Schönbächler, Präsident der Junglandwirte. Dieser behauptet, der Einkaufstourismus sei im Lebensmittelbereich zu vernachlässigen. Damit liegt Schönbächler klar falsch. Dettling hat recht: Schweizerinnen und Schweizer kaufen im Ausland tatsächlich nicht nur Kleider und Kosmetika sondern zu einem erheblichen Teil auch Lebensmittel.

Offizielle Statistiken dazu fehlen, bei den zitierten Zahlen handelt es sich um Schätzungen. Auf welche sich Marcel Dettling bezieht, wird nicht ganz klar. Economiesuisse hat aber offenbar die gleichen Zahlen konsultiert wie der SVP-Nationalrat – in ihrem Argumentarium ist ebenfalls von jährlich knapp 3 Milliarden Franken die Rede, die dem Schweizer Detailhandel durch Einkauftstouristen entgehen.

Untersuchungen bestätigen die Aussage Dettlings in der Stossrichtung. Die Credit Suisse hat in einer Studie geschätzt, dass die Schweizer im Jahr 2016 für rund 10 Milliarden Franken im Ausland einkauften. Und eine aktuelle Untersuchung der Universität St. Gallen geht für 2017 von einem gesamthaften Verlust von 9,1 Milliarden Franken insgesamt und 3,4 Milliarden im Bereich der Lebensmittel aus. Andere Studien der letzten Jahre kamen zu ähnlichen Resultaten.

Fazit: Schweizerinnen und Schweizer kaufen häufig Lebensmittel im Ausland ein – laut einer aktuellen Schätzung im Wert von über 3 Milliarden Franken. Dettling liegt richtig mit seiner Behauptung.

Maya Graf, Nationalrätin Grüne, sagt:

«Die Initiative fordert nicht Schweizer Standards für alle.»

Der Check:

Die Initiative verlangt, dass der Bund das Angebot von Lebensmitteln stärkt, die «von guter Qualität und sicher sind und (...) umwelt und ressourcenschonend, tierfreundlich und unter fairen Arbeitsbedingungen hergestellt werden.» Der Bund muss zudem sicherstellen, dass importierte Lebensmittel «grundsätzlich mindestens» den eben genannten Anforderung genügen.

Umstritten ist indes, ob der Initiativtext auch die Forderung nach Schweizer Standards für Importprodukte enthält. Der Bundesrat ist überzeugt, dass dem so ist. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen erklärte dem Tages-Anzeiger seine Argumentation: Der Initiativtext verlange in Absatz 1, dass der Bundesrat für Schweizer Lebensmittel die Anforderungen an die Produktion und die Verarbeitung festlege. Im zweiten Absatz fordere die Initiative, dass importierte Agrarprodukte grundsätzlich mindestens den Anforderungen nach Absatz 1 genügen müssten.

Die Initianten widersprechen dieser Ansicht: Der Text gebe keine Antwort darauf, welche Standards nötig seien, damit Lebensmittel als umweltschonend, tierfreundlich und unter fairen Arbeitsbedingungen hergestellt seien. Es werde am Parlament sein, dies auf Gesetzesstufe zu konkretisieren.

Die Initianten streiten jedoch nicht ab, dass ihr Argumentarium aus dem Jahr 2014 eine Forderung nach Schweizer Standards für Importprodukte enthält. Damals schrieben sie: «Grundsätzlich sollen nur Lebensmittel in den Verkauf gelangen, die mindestens die gleichen Umwelt- und Tierschutznormen erfüllen, wie sie in der Schweiz gelten (...).»

Rückblickend bezeichnen die Initianten dieses Vorgehen auf Anfrage des Tages-Anzeigers als «Fehler». Im aktuellen Argumentarium betonen sie dann auch: «Die Fair-Food-Initiative verlangt nicht Schweizer Standards für importierte Lebensmittel. Sie verlangt, dass sowohl Produkte aus der Schweiz als auch Importprodukte eine nachhaltige Entwicklung fördern.»

Fazit: Aus dem Initiativtext wird nicht abschliessend klar, ob Schweizer Standards für importierte Lebensmittel gelten sollen oder nicht.

Bonus:

«Welche Rolle wollen Sie spielen?»

Das Ende der Sendung nahe, die Stimmung entspannt. Einzig Moderator Grossniklaus und sein kleines Gedankenexperiment trennen die Gäste noch von ihrem Feierabendbier. Welche Rolle sie denn am liebsten übernehmen würden, will der Moderator wissen und gibt eine Auswahl: Den «Kartoffelnerntemaschinenfahrer», einer von zwei «Kartoffaussortierern» oder gar den «Kartoffelsackträger»?

Fragende Blicke – nicht nur bei Bundesrat Berset. Auch eine zweite Spielbeschreibung vermag das Grüppchen nur halbherzig zu motivieren. Die bevorzugte Rollenverteilung offenbart dann aber das Wesen unserer Fair-Food-Politiker: Ernten will niemand, aber essen wollen sie alle.

Alle bisherigen Faktenchecks finden Sie in unserer Collection.