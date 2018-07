Ein Zuhause im Thurgau

Basadingen. Ein Dorf im Thurgau. Apfelbäume, wogende Kornfelder, goldener Raps. «Wie heisst du noch mal?», musste ich am ersten Schultag fragen. Dort, wo ich wegzog, rollte man das «R». Nicht so in Basadingen. Dort war vieles anders, als ich das bisher kannte. Vieles war schön. Wir rannten durch Maisfelder, gingen Kälber streicheln und schlenderten abends über den von der Sonne aufgeheizten Schulhausplatz. Es roch nach frisch gemähter Wiese, Schweinestall und Morgentau. Ab und zu wurde ein Kaninchen vom Fuchs gefressen. Manchmal hatte ich das Gefühl, ich sei auch ein Kaninchen. So oder so: Wir zogen weg.

Basadingen wurde nicht mein Zuhause. Und doch wünschte ich ab und an, es wäre so.

Ich wünsche mich zurück in die Sommer draussen, ins Boot, von welchem aus wir im Dorfbach nach Blutegeln Ausschau hielten, in den Kuhstall, wo die Kälber herkamen. Ich wünsche mich zurück in die Zeit, in der es keine Mobiltelefone, dafür Hausklingeln gab, in der man mal mit einem Pferd spazieren ging und ein andermal mit einem frisierten Töffli ausfuhr. Ich wünsche mich zurück an einen Ort, von dem man glaubt, er gehöre einem, ganz so wie ein richtiges Zuhause, ein Zuhause, von dem man herkommen kann, wenn andere fragen, woher du kommst, ein Zuhause, in das man zurückkehren kann, weil es immer noch dort ist, wo es schon immer war. Aber das ist Basadingen für mich nur auf der Landkarte – dort, wo es schon immer war. Jetzt wohne ich in der Stadt und überlege, ob ich wieder einmal hinfahren soll. Nach Basadingen.

Aleksandra Hiltmann (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)