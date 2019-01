Komme ich in die Hölle?

«Irgendwie hatte er alles richtig gemacht, und trotzdem gings Richtung Hölle. Auf der Erde ist das Leben so eingerichtet, dass alle Menschen unbedingt in die Hölle kommen. Besonders in Russland.» Der junge russische Autor Dmitry Glukhovsky fasst in seinem grossartigen Roman «Text» die ganze Komplexität der Frage in drei Sätze. Auch wenn ich alles gut und richtig mache, habe ich dennoch keine Gewissheit, nicht in die Hölle zu kommen. Und vielleicht gibt es ja auch Orte, welche dem Reich des Teufels näher stehen als andere.

Selbst wenn es die Hölle nicht geben sollte, in der westlichen Kulturgeschichte nimmt sie in den Köpfen und Herzen der Menschen einen prominenten Platz ein. Obwohl Psychologen, Soziologen, Philosophen und sogar Theologen fleissig an deren Entsorgung – und der damit verbundenen Entzauberung des Himmels – arbeiten, konnte das lodernde Feuer nie gänzlich gelöscht werden.

Auch wenn ich nicht an die Hölle glaube, kann es durchaus sein, dass ich dorthin komme – eventuell genau aus diesem Grunde. Und wenn ich an sie glaube, so kann es sein, dass dieses Wissen allein schon mein Leben auf der Erde zur sprichwörtlichen Hölle macht.

Ein wirkliches Ausweichen ist – wie beim Glauben überhaupt – also nicht möglich: Solange es neben der Wirklichkeit stets die Möglichkeit im Sinne des Noch-nicht-Realen oder Noch-nicht-Bewussten gibt, solange wird es auch Religionen und den Glauben an den Anderen geben.

Falls ich nicht in die Hölle komme, komme ich dann automatisch in den Himmel?



Unabhängig vom kulturellen oder gesellschaftlichen Kontext, in dem wir uns bewegen, gibt es künftige Realitäten, welche so wenig voraussagbar sind, wie es das Internet war. Die Existenz der Hölle kann daher weder bewiesen noch widerlegt werden. Dies sollte Befürworter wie Kritiker nachdenklich stimmen.

Sosehr also die Frage, ob das Leben mit Höllenqualen bestraft wird, die Fantasie der Gläubigen befeuert, so gelassen nehmen es die Ungläubigen: Die Auseinandersetzung mit solchen Angelegenheiten ist für sie wenn nicht reine Zeitverschwendung, so doch nur von metaphorischem Interesse.

Sollte die Hölle eines Tages ihren Schlund öffnen, sehen sich die Gläubigen genauso wie die scheinbar benachteiligten Ungläubigen unangenehm mit der letzten Frage konfrontiert: Komme ich in die Hölle?

Falls nein, komme ich dann automatisch in den Himmel? Oder ist es möglich, dass es die Hölle gibt, nicht aber den Himmel? Oder gehören die beiden zusammen wie Yin und Yang? So jagt eine Ungewissheit die nächste: Ist einmal etwas geklärt, wird anderes unklar. Doch wer ohne Fragen ist, werfe den ersten Stein. (Redaktion Tamedia)