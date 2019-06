«Wir sind dazu bestimmt, ins All zu reisen»

Der erste Schweizer im All

Claude Nicollier flog als erster Schweizer ins All. Auf vier Missionen mit dem Space Shuttle konnte er in den neunziger Jahren als Astronaut für die europäische Raumfahrtsbehörde ESA teilnehmen.



Nicollier, geboren 1944, studierte Physik und Astrophysik in Lausanne und liess sich zum Militär- und Linienpiloten ausbilden. Als Wissenschaftler kam er 1976 zur ESA. 1992 flog er mit dem Space Shuttle Atlantis das erste Mal ins All. Während seines letzten Fluges 1999 unternahm Nicollier als erster ESA-Astronaut einen achtstündigen Weltraumspaziergang.



Die EPFL engagierte Nicollier 2004 für einen Lehrauftrag, 2007 verliess er die ESA und übernahm eine Professur an der EPFL. Nicollier ist seit 2007 verwitwet und ist Vater zweier erwachsener Töchter. Für den Bundesrat hat er kürzlich ein Gutachten zur Beschaffung der neuen Kampfjets erstellt.