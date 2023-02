Hürlimann im Ausland – «A Hörlimään, please!» – Warum Pubs in England Zürcher Bier ausschenken Der Weg führt in den Londoner Playboy Club, in die Heavy-Metal-Szene und zu einem Mann, der das Logo der traditionsreichen Brauerei Hürlimann auf die Wade tätowiert hat. Tim Wirth

Mit diesem Bild wird das Hürlimann-Lagerbier in britischen Pubs beworben. Quelle: Shepherd Neame

Diese Geschichte beginnt in einem dunklen Keller in Brighton in Südengland. Im Komedia gibt es kein Tageslicht, dafür überwältigende Konzerte. Und Bier.