Kantonale Kampagne – Aargauer machen gegen Impfmuffel mobil Wie bringt man die Covid-19-Spritze schneller unter die Leute? Der Kanton Aargau platziert sich mit mobilen Impfstationen vor Migros- und Coop-Filialen. Sie liegen in Gemeinden mit hohem Ausländeranteil. Yann Cherix

Pilotversuch mit immerhin 20 Besuchern am ersten Tag: Das mobile Impfzentrum in Wettingen AG. Foto: Urs Jaudas

Auf der Rückseite der Migros in Wettingen, auf einem Parkplatz gleich neben der Entsorgungsstelle für Altglas, steht das Werk des Leiters des Aargauer Covid-Programms Andreas Obrecht. Ein weisses Zelt. Klein und simpel.

Es ist das Resultat dessen, was Obrecht und sein Team sich während Wochen ausgedacht haben. Impfen für alle, niederschwellig und ohne Anmeldung, nah bei den Leuten. Vor insgesamt acht Coop- und Migros-Filialen im ganzen Kanton soll so der wachsenden Impfmüdigkeit in den kommenden Wochen entgegengewirkt werden. «Jeder kommt hier vorbei, denn jeder muss Lebensmittel posten», sagt Obrecht.