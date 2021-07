Sommersport-Action im Kreis 5 - Ab 15 Uhr übertragen wir Live-Pétanque von der Josefwiese

Intro

«Die grösste Sehenswürdigkeit, die es gibt, ist die Welt – sieh sie dir an.»

Dieses Bonmot von Kurt Tucholsky ist schlicht grossartig, deshalb mussten wir es an diesem Sommernachmittag unbedingt wieder einmal in Erinnerung rufen. Tatsächlich aber hat es höchstens am Rand mit jenem Ereignis zu tun, über das wir demnächst live berichten werden.

Wir sind nämlich zur Josefwiese gekommen, um erstmals in der Geschichte dieser Zeitung live über ein Spiel vom Platz des Pétanque-Club Zürich PCZ zu berichten, den Insider in Anlehnung an Wimbledon auch ehrfürchtig als «das heilige Kies vom Föifi» bezeichnen.

Wieso wir das tun? Das eine Motiv verraten das hübsche Gurken-Sujet und der Text im nächsten Eintrag.

Der zweite und fast noch wichtigere Grund ist, dass wir – also das Reporter-Duo Schmid/Wyss – äusserst angetan sind von der Ästhetik (Diese smoothen Armbewegungen! Diese geschickten Hände!) und der geradezu meditiativ entschleunigten Dynamik dieses Spiels.

Ebenso müssen wir aber eingestehen: Wir sind beide keine Profis. Was wir zu glauben wissen, weil man uns das so erklärt hat: Das Spiel, das die legeren Akteure «Boule» und die ambitionierten Kugelwerfer «Pétanque» nennen, ist sozusagen das gleiche. Und damit hat es sich. Was indes auch verständlich ist: Die offiziellen Pétanque-Regeln, die man auf der Website des PCZ finden, umfassen 20 (!) A4-Seiten, wie hätten wir das in solch kurzer Zeit … eben.

Zum Glück aber hat sich unser werter Ex-Kollege Hannes Weber vor ein paar Jahren mal in diese französische Materie vertieft, und alles, was er gelernt hat, unter dem Titel «Petite Vocabulaire de Pétanque» zusammengefasst. Die Lektüre lohnt sich unbedingt, denn lernt man jene Essenz dieser Freizeitbeschäftigung, die wir in der Hitze des bald folgenden Kugelgefechts nicht werden bieten können.