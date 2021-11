Personalisierte Tickets – Ab 2022/23 soll in Schweizer Fussballstadien ID-Pflicht herrschen Die Vorfälle beim Zürcher Derby Ende Oktober mit Feuerwerk haben ein Nachspiel. In absehbarer Zukunft müssen sich die Zuschauer ausweisen, wenn sie ins Stadion wollen.

FCZ-Anhänger versuchen beim Zürcher Derby Ende Oktober Feuerwerk in die GC-Kurve zu werfen. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

An ihrer Sitzung im Tessin hat die Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren (KKJPD) entschieden, dass ab der Saison 2022/2023 nur noch individualisierte Tickets zum Eintritt in die Fussballstadien erhältlich sein sollen, also Tickets in Kombination mit einer Identitätskarte. Dies berichtet CH Media mit Berufung auf den Luzerner Justiz- und Sicherheitsdirektor Paul Winiker.

Der Entscheid zuhanden der Bewilligungsbehörde sei einstimmig erfolgt. Er ist auch als Reaktion auf die Ereignisse beim letzten Zürcher Derby im Letzigrund zu verstehen, als FCZ-Fans mit Feuerwerkskörpern GC-Supporter attackierten, sowie auf Vandalenakte und Pyro-Attacken von St. Galler Ultras in Luzern. «Die ID-Pflicht erhöht die Sicherheit und verbessert bei Bedarf die Ermittlungsmöglichkeiten der Polizei», erklärte Winiker gegenüber CH Media.

Als nächster Schritt wird am 10. Dezember die Arbeitsgruppe Bewilligungsbehörde über den KKJPD-Antrag befinden. Diese Arbeitsgruppe umfasst verschiedene Akteure, weil je nach Spielort ist Gemeinde oder ein Kanton für die behördliche Bewilligung von Spielen zuständig ist. Die Einstimmigkeit der KKJPD macht die Einführung der ID-Pflicht höchstwahrscheinlich. Die Clubs der Super League haben sich bisher stets gegen eine ID-Pflicht gewehrt.

phm

