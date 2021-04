Bildung Stadt Zürich – Ab 2023 führt die Stadt Tagesschulen flächendeckend ein In zwei Jahren sollen alle Stadtzürcher Kinder die Mittagspausen in der Schule verbringen. Dazu wird das Betreuungsangebot am Nachmittag ausgeweitet. Ev Manz

Die Schülerinnen und Schüler vom Schulhaus Leutschenbach gehörten zu den ersten Kindern in der Stadt Zürich, die eine Tagesschule besuchten. Foto: Doris Fanconi

Was seit sechs Jahren an diversen Schulen in der Stadt Zürich getestet wird, soll in zwei Jahren für alle Schulen normal werden: Der Stadtrat und Schulpflege wollen ab dem Schuljahr 2023/24 alle Schulen in freiwillige Tagesschulen überführen. Das hat er an der Sitzung am Mittwoch beschlossen, wie er mitteilt. Damit verzichtet der Stadtrat auf eine dritte Pilotphase. Nächstes Jahr soll das Volk definitiv über die Einführung befinden.

Die Einführung dürfte nach dem für die Stadt Zürich definierten Modell erfolgen. Dieses berücksichtigt Erkenntnisse aus den Evaluationen und den analysierten Erfahrungen der Pilotschulen. Neu sollen offene und unentgeltliche Betreuungsangebote am Nachmittag von Unterrichtsschluss bis 15.30 Uhr hinzukommen.

Mittagessen wird minim teurer

Um die grossen Zusatzkosten für die Tagesschule zu begrenzen, wird der Einheitstarif angepasst. Für Familien mit tiefer wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit beträgt der Mindesttarif 4.50 Franken, der Maximaltarif für die gebundenen Mittage wird neu 9 Franken betragen. Dabei entfallen 7 Franken auf das Essen und 2 Franken auf die Infrastrukturnutzung. Die Kosten für die Betreuungsleistungen und damit für die Tagesschule sind für die Eltern unentgeltlich und werden vollumfänglich von der Stadt Zürich übernommen.

Das Pilotprojekt «Tagesschule 2025» wird in der Stadt Zürich seit sechs Jahren erfolgreich erprobt. 2016 startete die Stadt das Pilotprojekt «Tagesschule 2025» in einer ersten Phase mit sechs Schulen. Nachdem sich in einer Volksabstimmung im Juni 2018 eine grosse Mehrheit (77,3 Prozent Ja-Stimmen) für eine zweite Phase des Projekts aussprach, werden seit 2019 und bis Ende 2022 weitere 24 Pilotschulen in eine Tagesschule überführt. Die zweite Pilotphase kostete gut 76 Millionen Franken.

In der Tagesschule bleiben die Schülerinnen und Schüler ab dem zweiten Kindergartenjahr an Tagen mit Nachmittagsunterricht über Mittag in der Schule. Die Kinder erhalten während der 80-minütigen Mittagspause eine warme, ausgewogene Mahlzeit, die je nach lokalen Gegebenheiten gestaffelt eingenommen werden kann.

Hohe Akzeptanz

Zwei externe Projektevaluationen bestätigen, dass sich das seit sechs Jahren erprobte Tagesschulmodell bewähre. Beide Evaluationen zeigen, dass die Tagesschule bei Eltern, Schulpersonal und Kindern eine hohe Akzeptanz geniesst. Die Eltern erachten es als sinnvoll, dass ihr Kind eine Tagesschule besucht und nennen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf als wichtigsten Grund für die Teilnahme ihrer Kinder an den gebundenen Mittagen. Die Lehrpersonen sehen im Rahmen der Mittagsbetreuung neue Möglichkeiten zur Beziehungsgestaltung mit den Schülerinnen und Schülern und die Betreuungspersonen erleben es als Bereicherung, in den Unterricht eingebunden zu sein. Die Schülerinnen und Schüler schätzen insbesondere das Zusammensein mit ihren «Gspänli» sowie die vielfältigen Angebote über Mittag.

