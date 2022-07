Flixtrain auf Expansionskurs – «Wir möchten die Schweiz in unser Netz integrieren» Seit rund einem Monat fahren die deutschen Flix-Züge bis nach Basel. Der Geschäftsführer spricht erstmals über die Pläne der Billigbahn und kündigt eine Verbindung Zürich-München an. Isabelle Thommen

Flixtrain will mit Nachhaltigkeit punkten. Foto: Flix SE

Seit Ende Juni fährt Flixtrain den Badischen Bahnhof in Basel an. Es ist der erste grenzüberschreitende Halt der Billig-Zuglinie, die bisher nur im deutschen und schwedischen Inland fuhr. Und es sollen weitere Destinationen in der Schweiz dazukommen, wie Geschäftsführer Matthias Müller zu dieser Zeitung sagt. Dazu gehört die Strecke München–Zürich. «Wir sehen hier bereits eine extrem starke Nachfrage mit Flixbus, warum sollte das nicht auch für Flixtrain ein Erfolg werden?», so Müller. «Wir fragen uns immer: ‹Was wollen die Reisenden, und wie können wir ihnen das liefern?›.»