Zürcher Regierungsrat handelt – Ab Donnerstag gilt Maskenpflicht in den Läden Um zu verhindern, dass Zürich zum Risikogebiet erklärt wird, hat sich die Regierung für vier Massnahmen entschieden. So schlimm wie im Lockdown wird es aber nicht. Hélène Arnet

Regierungspräsidentin Silvia Steiner, Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli und Kantonsärztin Christiane Meier (von rechts). Foto: Dominique Meienberg

Es sei nun Zeit einzuschreiten, damit der Kanton Zürich nicht zum Risikogebiet erklärt werde, sagte Regierungspräsidentin Silvia Steiner (CVP). Deshalb lud die Zürcher Regierung am Montag kurzfristig zu einer Medienorientierung ein, an der sie vier Massnahmen kommunizierte, welche der Sonderstab Covid-19 am Freitag beantragt hatte.