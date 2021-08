Zürcher Infektions- und Impfzahlen – Ab einer Impfquote von 60 Prozent stecken sich nur noch wenige an Wo viele geimpft sind wie in der Stadt Zürich oder an der Goldküste, sind die Ansteckungszahlen relativ tief und umgekehrt. Aber das stimmt nicht immer. Pascal Unternährer , Marius Huber

Der Zürcher Kreis 6 – in dem zum Beispiel Stadtpräsidentin Corine Mauch wohnt – ist mustergültig. Mit einer Quote von 67 Prozent weisen die Bewohnerinnen und Bewohner der Quartiere Unter- und Oberstrass den zweithöchsten Impfwert des Kantons auf. Gleichzeitig ist die Ansteckungsquote sehr tief. Die sogenannte 7-Tage-Inzidenz liegt bei 182 pro 100’000 Menschen. Bei gut 35’000 Einwohnern – so viel wie in Uster – haben sich also in einer Woche etwas mehr als 60 Personen infiziert.

Eine tiefere Quote haben wohl nur kleine Dörfer, in denen vom 10. bis 16. August gar niemand Corona-positiv gemeldet wurde. Diese Dörfer stehen auf unserer Grafik trotzdem nicht besser da, weil wir aus statistischen Gründen bei der üblichen Angabe «0–3 Infizierte» den Mittelwert 1,5 nahmen.