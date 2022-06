Coronavirus in Zürich – Ab Freitag gibt es den 2. Booster ganz offiziell Termine für die kostenpflichtige Impfung werden im kantonalen Impftool VacMe aufgeschaltet.

Im Kanton Zürich ist die zweite Auffrischungsimpfung nun zugelassen. Foto: Sabine Rock

Wer bereits vollständig geimpft ist und eine weitere Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus erhalten möchte, kann diese ab dem kommenden Freitag, 1. Juli, ganz offiziell erhalten. Wie die kantonale Gesundheitsdirektion mitteilt, werden dann die Termine für den zweiten Booster im kantonalen Impftool VacMe aufgeschaltet.

Interessenten können sich in den kantonalen Impfstellen in Winterthur und Zürich sowie in einigen Apotheken und Arztpraxen impfen lassen. Der zweite Booster kostet 60 Franken. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass einzelne Arztpraxen und Apotheken einen höheren Preis verrechnen, empfiehlt die Gesundheitsdirektion impfwilligen Personen, sich vorgängig über die Kosten zu informieren.

Abo Neue Covid-Variante dominiert Ist es Zeit für eine vierte Impfung? Bisher war der zweite Booster nur «off-label» bei Ärztinnen und Ärzten erhältlich, also auch ohne Zulassung von Swissmedic und ohne offizielle Empfehlung. Nun folgt der Kanton Zürich dem vom Bundesrat beschlossenen Selbstzahlersystem. Zur Impfung zugelassen sind Personen ab 12 Jahren, deren letzte Impfung mindestens vier Monate zurückliegt. Nach der Impfung erhalten Impfwillige ein Covid-Zertifikat, das in der EU und vielen anderen Ländern 270 Tage gültig ist. Für Reisen in gewisse Länder kann eine Impfung innerhalb der letzten vier Monate notwendig sein.

jig

Fehler gefunden?Jetzt melden.