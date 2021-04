Zürcher Corona-Impfkampagne – Ab Freitag gibt es Impftermine für drei weitere Gruppen und ab Mai für alle 430’000 Personen haben sich fürs Impfen registriert. Nun sind das Gesundheitspersonal sowie 16-17-jährige Chronischkranke an der Reihe. Und: Hausärzte erhalten mehr Impfstoff. Pascal Unternährer

Die Kadenz wird erhöht: Impfbox im Zentrum Messe in Zürich-Oerlikon. Foto: Urs Jaudas

Ab Freitag, 16. April, können drei weitere Gruppen konkrete Impftermine vereinbaren:

Impfgruppe F: Gesundheitspersonal und Betreuende in Heimen, Spitälern, Kliniken und Spitex.

Impfgruppe E: Gesundheitspersonal und Betreuende in Arztpraxen und weiteren ambulanten Institutionen.

Impfgruppe O: 16- bis 17-Jährige mit chronischen Krankheiten.

Die Personen aus dem Gesundheitswesen müssen einen Berufsnachweis vorlegen, am Freitag gilt bei der Terminvergabe «First come, first served». Das hat die Zürcher Gesundheitsdirektion (GD) am Dienstag mitgeteilt.

Alle April-Termine für die über 65-Jährigen sowie Personen mit schweren Vorerkrankungen sind vergeben. Letzteren wird aber weiterhin empfohlen, sich bei ihren Hausärztinnen und Hausärzten impfen zu lassen.