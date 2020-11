Lees Augen strahlen jedes Mal, wenn ich mit ihm Fussball spielen gehe oder mit ihm Fussball schaue. Obwohl er wöchentlich schon zweimal ins Training geht und meistens am Wochenende einen Match spielt (zurzeit ist das leider wieder nicht mehr möglich), liebt er es, wenn ich ihm auf der Lengg Pässe zuspiele und er sich im Torschiessen üben kann. Mir war Fussball vorher so was von egal.

Wohin geht ihr am liebsten?

In den Skillspark Winterthur, gleich in der Nähe des Bahnhofs. Da kann ein Junge sich austoben, bis er vor Erschöpfung umkippt. Und das Team dort ist super nett. Als Eltern kann man im Kaffee versuchen den Lärmpegel auszublenden, einen Prosecco trinken und sein Social-Media-Profil updaten. Aber am besten nimmt man einen Freund des Kindes in Begleitung eines anderen Erwachsenen mit und führt tiefgründige Gespräche über Jungs in der Vorpubertät.