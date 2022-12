Fitter in 4 Wochen – Ab Januar können Sie hier in Form kommen Wer gesund ins neue Jahr starten möchte und dabei einige überflüssige Pfunde durch Muskeln ersetzen will, findet mit unserer Serie professionelle Tipps und fundierte Informationen. Anke Fossgreen

Fitness im neuen Jahr: Das Tamedia-Angebot «Fitter in 4 Wochen» ist für alle, die ihren Vorsatz im neuen Jahr ernsthaft umsetzen wollen. Foto: Urs Jaudas

Liebe Leserinnen und Leser

Falls Sie zu denen gehören, die sich gerne mehr bewegen und bewusster ernähren wollen, aber es irgendwie nicht so richtig schaffen, sind Sie hier richtig. Meine Kolleginnen, Kollegen und ich helfen Ihnen dabei. Wir haben ein «Fitter in 4 Wochen»-Programm für Sie zusammengestellt, das Sie ab dem 3. Januar jeweils am Anfang der Woche an dieser Stelle finden.

Und wir informieren Sie gerne über alle Aktivitäten im «Fitter in 4 Wochen»-Newsletter, den Sie auf unserer Website abonnieren können. Dort werden wir Ihnen zahlreiche Artikel rund ums Thema Bewegung und Ernährung anbieten. Sie werden viele Gründe erfahren, warum es sinnvoll ist, sich einen gesunden Lebensstil anzueignen, und natürlich auch, wie das möglich ist.

Ganz konkret hat der Sporttherapeut Markus Dohm-Acker von der Schulthess-Klinik in Zürich für Sie vier verschiedene Wochen-Trainingsprogramme ausgearbeitet – für unterschiedliche Leistungsniveaus:

Team 1 – «Tschüss Couch-Potato»

Sie sind schon lange nicht mehr so richtig ins Schwitzen geraten. Zeit, wieder in Bewegung zu kommen!

Team 2 – «Tschüss Ausreden»

Sie sind gar nicht so unsportlich und bewegen sich im Grunde gerne. Allerdings finden Sie immer Ausreden, wenn ein Training ansteht.

Team 3 – «Tschüss Komfortzone»

Sie sind aktiv und bewegen sich oft. Allerdings sind Sie auch ein Genussmensch – und deshalb sportlich meist in der Wohlfühlzone unterwegs.

Team 4 – «Tschüss Waschbärbauch»

Sie sind sportlich und viel in Bewegung. Ihnen fehlt nur noch der letzte Schliff bis zur Bikinifigur oder zum Waschbrettbauch.

Denjenigen, die Anfang 2022 bereits bei «Fit in 8 Wochen» mitgemacht haben, werden die Übungen bekannt vorkommen. Der eine oder die andere wird nun vielleicht noch einmal von vorne beginnen wollen, andere können vielleicht schon eine Fitness-Stufe höher einsteigen.

Sie können mit einem Anfangstest herausfinden, ob Sie eher in der Gruppe «Tschüss Couch-Potato» oder «Tschüss Waschbärbauch» mittrainieren sollten. Diesen Test finden Sie hier. Wichtig ist: Notieren Sie sich, wie Sie bei den einzelnen Übungen abschneiden. Den gleichen Test sollten Sie am Ende der vier Wochen noch einmal machen – und Sie werden sehen, dass Sie fitter geworden sind.

Das Ziel sollte natürlich sein, sich dauerhaft einen gesunden Lebensstil anzueignen. Machen Sie mit! Und motivieren Sie auch Ihre Freunde und Nachbarinnen teilzunehmen, gemeinsam macht es mehr Spass, und Sie halten besser durch.

Ich freue mich auf Ihre Teilnahme und hoffe, dass Sie von dem Programm profitieren werden, sodass Sie motiviert, gestärkt und gut gelaunt ins neue Jahr starten werden.



Anke Fossgreen leitet seit 2022 das Wissenteam. Sie ist seit dem Jahr 2000 als Wissenschaftsredaktorin bei Tamedia tätig. Die Biologin hat während ihrer Doktorarbeit über die Alzheimerkrankheit geforscht. Sie interessiert sich für Themen rund um die Biologie, Gesundheit, Ernährung, Medizin und Bewegung. Mehr Infos

