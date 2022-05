Erste Velowaschanlage der Schweiz – Ab sechs Franken funkelt das Bike wie neu In Füllinsdorf steht nun, was sonst nirgends hierzulande genutzt werden kann: eine Velowaschanlage. Daniel Aenishänslin

Andreas Callegher vom TCS beider Basel füttert die neue Waschanlage in Füllinsdorf mit einem Velo. Foto: Pino Covino

Was hat der Mensch nicht schon alles erfunden. Maschinen, die durch die Lüfte fliegen. Maschinen, die durch Ozeane tauchen. Maschinen, die Autos putzen. Und nun auch Maschinen, die Velos waschen. Die erste Velowaschanlage der Schweiz steht auf dem Areal des TCS in Füllinsdorf, gleich an der kantonalen Veloroute, die der Ergolz entlang führt.