Wintertourismus als Ansteckungsgefahr

Martin Ackermann, der Präsident der Covid-Taskforce des Bundes, spricht zur Entwicklung der letzten zwei Wochen. «Nach einem Rückgang seit Oktober ist die Reproduktionsrate aktuell wieder bei 1. Uns droht also ein exponentielles Wachstum», so Ackermann. Er lobt die Romandie, die die Fallzahlen mit zusätzlichen Massnahmen gesenkt hat. «Jetzt steigt der R-Wert in der Schweiz aber fast überall auf über 1. Und das sind die Zahlen von Anfang Dezember», so Ackermann. Nur in Genf liege die Reproduktionszahl derzeit signifikant unter 1. Das Ziel wäre, die Zahl auf unter 0,75 zu reduzieren.

20 Prozent mehr Kontakte bedeuten auch eine 20 Prozent höhere Reproduktionszahl, lautet seine Rechnung. Auch Ackermann sagt, dass die Ziele des Bundes klar verfehlt worden seien. Der Mann von der Task Force warnt vor dem Wintertourismus: «Das führt dazu, dass sich die Menschen wieder mehr bewegen. Und genau das erhöht das Ansteckungsrisiko.»