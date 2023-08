Planet Plüss – Ab wann lohnt es sich, auf ein Elektroauto umzusteigen? Klima, Artenvielfalt, Naturschutz: In seinem Newsletter gibt der «Magazin»-Autor Tipps für den Haushalt, den Einkauf und unterwegs. Jeden zweiten Sonntag in Ihrem Postfach. Mathias Plüss (Das Magazin)

Im Newletter «Planet Plüss» beantwortet «Magazin»-Autor Mathias Plüss Ihre Fragen zu Klima und Nachhaltigkeit. Yves Bachmann

Liebe Leserin, lieber Leser

Willkommen zu meinem zweiten Newsletter. Zunächst einmal herzlichen Dank an alle, die mir geschrieben haben. Ihre Fragen und Anregungen sind willkommen! Meine Kontaktadresse steht am Ende des Newsletters.

Leserin Regula aus Zürich hat mir folgende Frage geschickt:

«Wie lange soll ich mein Benzinauto (10 Jahre alt, 50’000 km) noch fahren? Und was soll die Alternative sein? Ein Tesla? Ich brauche das Auto etwa einmal im Monat für den Transport von Geräten (Sense, Heugabel, Verpflegung, weiteres Material für die Pflege eines wunderschönen Naturblätzes) und zwei bis drei Helfer:innen.»

Auch Ihnen merci für die Frage – und für Ihr Engagement für die Natur. Ob sich der Umstieg auf ein Elektroauto lohnt, hängt von zwei Faktoren ab: Wie weit Sie mit Ihrem alten Auto noch fahren würden. Und wie klimaschädlich die Produktion des neuen Autos ist.

In Ihrem Fall wird sich der Wechsel kaum lohnen. Sie sind eine Wenigfahrerin, brauchen aber ein grosses Auto.

Machen wir eine Überschlagrechnung: Die Produktion eines grossen Elektroautos erzeugt grob gesagt zehn Tonnen CO 2 (der Wert kann stark variieren). Pro Kilometer Fahrt sparen Sie mit Ihrem neuen Auto vielleicht 150 Gramm CO 2 . Pro Jahr also 750 Kilo, wenn Sie weiterhin nur 5000 Kilometer zurücklegen. Das heisst, es vergingen gut 13 Jahre, bis Sie den Neuwagen klimatechnisch amortisiert hätten. Oder sogar noch mehr, wenn wir weitere Umweltfaktoren wie den Ressourcenverbrauch miteinrechnen. Das liegt vermutlich über der Lebensdauer Ihres alten Autos.

Anders sieht es aus, wenn Sie sich für ein kleines, umweltfreundlich produziertes Elektroauto entscheiden. Dann ist der Umstieg auch für Wenigfahrerinnen sinnvoll.

Als Faustregel mag gelten: Wer ein Durchschnittsauto hat und damit noch mehr als 50'000 Kilometer zu fahren gedenkt, für den lohnt sich aus Klimasicht der sofortige Wechsel zum Elektroauto.

Doch damit ist Ihre Frage, liebe Regula, noch nicht ganz beantwortet. Vielleicht habe ich noch nicht einmal ihren Kern berührt. Denn eines Tages wird Ihr altes Auto den Geist aufgeben. Und spätestens dann müssen Sie sich mit dem grundsätzlichen Dilemma auseinandersetzen: Ist es ok, ein Auto zu kaufen, um damit einen Naturblätz zu pflegen?

Vor ähnlichen Fragen stehen viele Leute. Denn statt «Naturblätz pflegen» könnte da auch «Kinder ins Training bringen», «Möbel transportieren» oder «die betagte Mutter zum Arzt fahren» stehen. Plakativ formuliert: Wäscht der gute Zweck die Sünde rein?

In Ihrem Fall würde ich sagen: Nein. Selbst wenn Autos in ein paar Jahren deutlich klimafreundlicher sein werden: Die Herstellung bleibt materialintensiv, die Nutzung braucht viel Strom. Wenn wir eine umfassende Kreislaufwirtschaft erreichen wollen, muss die Zahl der Autos sinken. So ungeheuer wertvoll die Erhaltung eines Stücks Natur ist: Wenn Sie dafür extra ein Auto anschaffen, kippt die Bilanz ins Negative.

Doch es gibt Auswege. Eine mögliche Lösung haben Sie in Ihrer Nachricht selber angedeutet: Mobility. Allerdings macht Ihnen diese Aussicht ein wenig Bauchweh:

«Das Auto wird ziemlich schmutzig, was mir bei Mobility etwas peinlich wäre. Hinzu kommt, dass der Arbeitstag noch länger würde, wenn ich erst 15 Minuten zu Fuss zur Mobility-Stelle gehen würde und abends spät wieder zurück. Das ist dann mein Kräftehaushalt, ein eigenes Auto überbrückt diese persönliche Energiefrage.»

Ich kann das sehr gut verstehen. Auch wenn die genannten Hürden von aussen betrachtet nicht unüberwindbar scheinen, sind genau solche Gründe oft ausschlaggebend dafür, dass sich am Ende viele Leute eben doch für ein eigenes Auto entscheiden. Es ist halt, zugegeben, schampar bequem.

Doch keine Angst, es gibt ja nicht nur Mobility. Hier ein paar Ideen:

Herkömmliche Verleiher bringen Mietautos bis vor die Haustüre und holen sie dort auch wieder ab. Damit entfällt der mühsame Fussweg. Dieser Service kostet zwar einen Zuschlag – verglichen mit den Anschaffungskosten eines Neuwagens sind das jedoch Peanuts. Auch die Sache mit dem Schmutz liesse sich wohl finanziell regeln.

Auf der Plattform 2EM können Sie Autos von Privatpersonen mieten. Vielleicht ist jemand aus Ihrer Umgebung dabei.

Womöglich finden Sie eine Person mit Auto und Zeit in der Nachbarschaft oder im Bekanntenkreis, die Sie gegen ein Zubrot gerne einmal im Monat zu Ihrem Naturblätz fährt? Und, wer weiss, vielleicht gleich auch bei der Pflege mithilft?

Auch für private Fahrdienste gibt es mittlerweile Plattformen, zum Beispiel mobilu.

Wenn Sie doch lieber etwas Festes mögen, können Sie erwägen, ein Auto zu teilen. Idealerweise mit jemandem in Ihrer Nähe, der auch Ihre Sauberkeitsvorstellungen teilt. Und schon ein Auto besitzt. Denn wenn Sie extra eines kaufen, ist die Umweltbilanz wieder futsch.

Falls Ihnen eine dieser Ideen behagt und Sie sich nun fragen, ob Sie sie nicht gleich umsetzen sollen, ohne das natürliche Ende Ihres Autos abzuwarten, sind wir ans vorläufige Ende unserer Überlegungen angelangt. Ja, go ahead! Immerhin ersparen Sie der Atmosphäre dadurch eine halbe bis eine ganze Tonne CO 2 pro Jahr. Allerdings nur, wenn das Auto im von Ihren gewählten Mobilitätsmodell emissionsfrei fährt. Also rein elektrisch.

Naturbeobachtung der Woche: Die Natter und der Frosch

Es war vor etwa zehn Tagen. Vom Tümpel im Nachbarsgarten kam ein Quaken, das anders klang als sonst; gepresster, irgendwie gequält. Als ich nachschaute, fand ich einen grossen Frosch, in dessen Hinterbein sich eine kleine Ringelnatter verbissen hatte. Er zog kräftig nach vorn, sie ebenso entschlossen nach hinten – die Szene erinnerte an Seilziehen.

Auf den ersten Blick wirkten die Grössenverhältnisse grotesk: Wie sollte dieser kleine Wurm jemals einen derart grossen Brocken verschlucken? Doch Schlangen sind zäh und geduldig. Zwar vermögen sie, anders als oft behauptet, ihre Kiefer nicht auszurenken. Aber ihr Körper ist extrem elastisch, und so können sie auch Beutetiere verzehren, die gleich gross oder grösser sind als sie selber. Zur Verdauung müssen sie allerdings den Stoffwechsel extrem hochfahren. Bei Tigerpythons etwa schwillt das Herz in kürzester Zeit auf die doppelte Grösse an.

Die Ringelnatter hat den Wasserfrosch am Hinterbein gepackt. Mathias Plüss

Wie der Kampf in meinem Fall ausging, weiss ich nicht. Ich liess die beiden für zehn Minuten in Ruhe, und als ich zurückkam, war keine Spur mehr zu sehen. Ich vermute, der Frosch ist noch einmal davongekommen. Aber wer weiss?

Von der Szene gibts ein hübsches kleines Video. Braucht es für so etwas eine Trigger-Warnung? Jedenfalls geht es recht unsanft zu und her.

Für Spezialisten: Es gibt zwei Arten von Ringelnattern in der Schweiz. In diesem Fall handelt es sich um eine Barren-Ringelnatter (Natrix helvetica), denn die Nördliche Ringelnatter (Natrix natrix) kommt nur im äussersten Nordosten der Schweiz vor. Auch bei den Fröschen ist die genaue Bestimmung etwas umständlich – für das Beutetier hier ist aber der Begriff Wasserfrosch sicher zutreffend.

Den nächsten Newsletter gibts in zwei Wochen. Bis dann!

Mathias Plüss

Zum Autor Mathias Plüss ist Autor und schreibt seit 2008 für Das Magazin. Seine Bücher zu Umweltthemen sind im Echtzeit-Verlag erschienen. Haben Sie auch eine Frage aus dem Umweltbereich? Schreiben Sie mir auf mathias.pluess@bluewin.ch.

Fehler gefunden?Jetzt melden.