Nach Freistellung von Chefarzt – Abbaupläne am Spital Bülach waren der Funke im Pulverfass Nach der Freistellung des Chefarztes Nic Zerkiebel kommt das Spital Bülach nicht zur Ruhe. Die Neonatologie soll auf den Stand von 2012 redimensioniert werden. Sharon Saameli

Seit der Freistellung des Chefarztes für Innere Medizin, Nic Zerkiebel, ist das Spital Bülach in Aufruhr. Foto: Balz Murer

Erst kam der Schock. Dann die Wut, geschürt durch Unverständnis und ein zerstörtes Vertrauen zur Chefetage. Diese und noch viel deutlichere Worte finden Teile der Belegschaft des Spitals Bülach, wenn man sie zu den Vorgängen dieser Woche befragt: «Die Hoffnung, dass wir von innen etwas verändern könnten, ist verschwunden.»

Wie kam es im grössten Spital des Unterlandes dazu? Die Entlassung des Chefarztes Nic Zerkiebel von vergangenem Donnerstag war ein Grund für die Protestaktionen und die zahlreichen offenen Briefe. Aber aus Gesprächen mit Angestellten, die anonym bleiben wollen, geht etwas anderes hervor. Nämlich, dass die Geschichte viel früher angefangen hat. Im Streit geht es nicht nur um Zerkiebels Freistellung, sondern auch um den Ersatzneubau des Spitals, dessentwegen gespart werden muss. Und um den Kinderbereich, also um die Neonatologie und den Kindernotfall, um die sich diese Sparpläne nun drehen.

Die Neonatologie wird «redimensioniert»

Die Abteilung Neonatologie wird auf den Stand von 2012 zurückgesetzt. Die Spitalleitung spricht von einer «Redimensionierung», einer «Neuausrichtung»; aus Sicht der Belegschaft und der Gewerkschaft VPOD kommt das Vorhaben aber der Schliessung der Neonatologie und des Kindernotfalls gleich. Aus Sicht der Spitalleitung trifft dies nicht zu: Weder die Neonatologie noch der Kindernotfall würden geschlossen.

Rolf Gilgen, CEO und Vorsitzender der Geschäftsleitung, erklärt, dass dieser Entscheid auf mehreren Pfeilern abgestützt sei. Der erste: «Die Spitalleitung geht davon aus, dass der Kanton Zürich die Leistungsaufträge in der Bülacher Neonatologie kürzen wird.» Die Aufträge werden für das Jahr 2023 neu vergeben. Aktuell hat das Spital Bülach den Leistungsauftrag 1.1, das bedeutet: die Behandlung von Neugeborenen von mindestens 1250 Gramm Körpergewicht oder ab der 32. Schwangerschaftswoche. Würde dies gestrichen, hätte das Spital noch den Leistungsauftrag 1: die Behandlung von Babys ab der 35. Schwangerschaftswoche. «Man kann also nicht von einer Schliessung sprechen», bekräftigt Gilgen.

Die Neonatologie wurde 2019 von fünf auf bis zu zehn Betten erweitert. Foto: Sophie Stieger

Der zweite Grund liege in den Finanzen, so Gilgen weiter. «Die Bülacher Neonatologie hat einen Marktanteil von 4 Prozent. 2015 lag er noch bei 6 Prozent. Die sinkende Zahl der Geburten im Kanton hat dazu beigetragen. Die relativen Patientenzahlen sinken also, und damit wächst die Schere zwischen rückläufigen Erträgen und steigenden Personalkosten.» Eine Zusammenarbeit mit dem Kinderspital, das sich demnächst im Circle am Flughafen Zürich einmietet, könne er sich vorstellen.

Aktuell arbeitet eine Projektgruppe mit Fachspezialisten an einem Betriebskonzept. Dieses wird unter anderem regeln, wie viele Angestellte die reduzierte Abteilung brauchen wird (aktuell sind es rund 35), und wann der Abbau zwischen 2021 und spätestens Ende 2022 erfolgen wird. Gilgen stellt aber einen eher früheren Zeitpunkt in Aussicht: «Das Defizit des ganzen Kinderbereichs lag letztes Jahr bei weit über einer Million Franken. Als Verantwortlicher für das Gesamtspital muss ich mich fragen, ob es Sinn macht, eine Abteilung weiter zu betreiben, in der unverhältnismässig viel Geld verloren geht. Gerade angesichts dessen, dass wir den Erweiterungsbau finanzieren und dementsprechend einen angemessenen Gewinn erwirtschaften müssen.» Nicht zuletzt spielt auch hier die Corona-Krise hinein: Das Spital Bülach rechnet damit, dass im Jahresergebnis zwischen fünf und sieben Millionen Franken fehlen werden. «Das setzt uns zusätzlich unter Druck», so der Spitaldirektor.

Pikant ist dabei aber: Erst im Jahr 2019 hat das Spital Bülach die Neonatologie von fünf auf bis zu zehn Betten ausgebaut. «Wir hatten schon damals kritische Diskussionen, ob dies sinnvoll ist», erläutert Gilgen. «Unsere Hoffnungen haben sich nicht erfüllt. Es ist tatsächlich so: Hinterher ist man immer klüger.» Er versichert aber, dass für alle, die vom bevorstehenden Abbau betroffen sein könnten, Angebote und Lösungen bereitstehen. «Wir lassen niemanden hängen.»

Bülachs Spitaldirektor Rolf Gilgen musste sich diese Woche diverse Vorwürfe anhören. Archivfoto: Francisco Carrascosa

«Die Neonatologie soll ein Exempel statuieren»

Aus Gilgens Aussagen geht hervor, dass die Redimensionierung der Neonatologie für den langfristigen Erhalt des Spitals Bülach notwendig ist. Warum aber protestiert die Belegschaft gegen Pläne, welche die Existenz ihrer Arbeitgeberin sichern könnten?

«Die Spitalleitung arbeitet unprofessionell», heisst es scharf aus der Belegschaft. «Faktisch schliesst sie die Neonatologie, ohne einen richtigen Businessplan ausgearbeitet oder mit denen gesprochen zu haben, die drauskommen.» Seit der Umwandlung in eine Aktiengesellschaft im Jahr 2015 sei der Überbau von nicht klinisch Tätigen stets gewachsen. Projekte seien immer wieder angerissen und wieder abgebrochen worden, Personal habe gekündigt und sei teurer neu eingestellt worden. «Anhand der Neonatologie soll nun ein Exempel statuiert werden», ist ein Mitarbeitender überzeugt. «So kann der Verwaltungsrat den Geldgebern zeigen, dass er das Problem erkannt hat und etwas tut.»

«Der Eklat ist nicht schönzureden. Es war für alle eine furchtbare Woche.» Rolf Gilgen, Spitaldirektor

Damit konfrontiert, reagiert Gilgen vorsichtig. «Wir sind keine Supermänner», sagt er in Bezug auf den Vorwurf der Fehlplanungen. «Aber ich kann Ihnen versichern, dass wir keine Entscheidungen im stillen Kämmerlein treffen. Wir integrieren Arbeitsgruppen aus den Fachabteilungen in unsere Entscheide. Aber ich stelle fest, dass die Kommunikation nicht durchgehend überall gleich angekommen ist. Daraus müssen wir nun lernen.» Der jetzige Eklat sei nicht schönzureden. «Es war für alle eine furchtbare Woche. Das schmerzt, auch weil ich überzeugt bin, dass man Verständnis für den Entscheid hätte, wenn ich mehr dazu sagen dürfte.» Aufgrund des Persönlichkeitsschutzes dürfe er sich aber nicht weiter zur Kündigung von Nic Zerkiebel äussern. «Ich habe aber Vertrauen in die Belegschaft, dass sie dies abstrahieren kann. Das ist Teil einer professionellen Haltung.» Damit die Spitalangestellten auch ihm und der Spitalleitung wieder vertrauen, bedürfe es Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen – also einen längeren Dialog.

Ob dies realistisch ist, daran zweifeln aber jene, mit denen diese Zeitung gesprochen hat. Nicht wenige gehen deshalb so weit, dass sie die Absetzung des Spitaldirektors und des Verwaltungsratspräsidenten, Christian Schär, verlangen. «Schlicht weil wir glauben, dass Transparenz und eine klare Kommunikation nicht mehr erreichbar sind», wie ein Mitarbeitender festhält.

Personal hat weitere Proteste angekündigt

Die Spitalangestellten an der Front – die Chefärzte, Oberärztinnen, Assistenten, Pflegerinnen – suchen nach weiteren Formen des Protests. Nebst zahlreichen offenen Briefen aus der Belegschaft erreichen diese Zeitung nun auch Briefe der Hausärzte Zürcher Unterland Nord. Der Verein stellt den Betrieb der Notfallpraxis im Spital Bülach und den Notfalldienst in den Praxen sicher. Darin tun die Unterzeichnenden ihr Unverständnis kund und verlangen eine Rehabilitierung von Nic Zerkiebel. Ebenso hat die Vereinigung Allgemeiner und Spezialisierter Internistinnen und Internisten Zürich inzwischen Stellung genommen. Seitens des VSAO, des Verbands Zürcher Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte, soll noch eine Stellungnahme folgen.

«Je suis Nic» hat sich derweil on- und offline als Motto herauskristallisiert: Über 100 Angestellte des Spitals Bülach tragen Pins mit dem Aufdruck, zahlreiche haben ihre Profilbilder in den sozialen Medien mit dem Slogan bestückt. Im Netz ist eine Petition gestartet, welche die Aufklärung von Zerkiebels Entlassung einfordert. Diesen Samstag wollen die Petitionäre laut einem Facebook-Eintrag in der Bülacher Altstadt weitere Unterschriften sammeln. Stand Freitagabend haben knapp 300 Personen unterschrieben. Und: Auf den 26. September ist eine Demonstration in Bülach angedacht. Die Bewilligung dafür ist beantragt.