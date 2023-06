«Schon 2021 technische Probleme» – Abenteurer berichtet von Tauchgang mit Mini-U-Boot zur «Titanic» Vor der kanadisch-amerikanischen Küste suchen Retter seit Tagen nach dem Tauchboot «Titan». Nun berichtet der deutsche Abenteurer Arthur Loibl über die Expedition, an der er vor zwei Jahren selbst teilnahm.

1 / 1 Laut dem deutschen Abenteurer Arthur Loibl soll es bereits zu technischen Problemen gekommen sein, als er vor zwei Jahren auf der Expedition war. Instagram/king_arturo_1962

Der «Titanic»-Fan Arthur Loibl aus Straubing in Niederbayern verfolgt die Suche nach den Vermissten «extremst intensiv», wie er der Deutschen Presse-Agentur sagte. Denn: 2021 sei er als einer der ersten Mitfahrer mit dem Mini-U-Boot des Anbieters Oceangate Expeditions zur «Titanic» abgetaucht.

Würde Expedition «mit diesem U-Boot» nicht mehr machen

Dem Bayrischen Rundfunk sagte Loibl in der «Abendschau», dass er die Expedition «mit diesem U-Boot» nicht mehr machen würde. Nach Angaben von Loibl hat die Crew keine Möglichkeit, sich selbst aus dem Tauchboot zu befreien. «Sie sind eingesperrt, das U-Boot kann man nur von aussen öffnen», so der Deutsche.

Schon bei seiner Expedition vor zwei Jahren habe es technische Probleme gegeben, der Tauchgang habe wegen Problemen mit dem Wetter mehrmals verschoben werden müssen. Zudem sei beim Ablassen ein Stabilisationsrohr kaputtgegangen. Daraufhin sei aussen geschweisst worden, während die Expeditionsteilnehmer schon drinsassen.

Fast unmöglich, Passagiere noch zu retten

Technikprobleme sieht der Unternehmer auch im aktuellen Fall als mögliche Unfallursache: «In rund 4’000 Metern Tiefe herrschen starke Strömungen. Sollte die Kommunikationsverbindung mit dem Schiff über Wasser abgebrochen sein, halte ich es fast für unmöglich, dass die Passagiere noch gerettet werden können. Trotzdem hoffe ich es natürlich sehr», so Loibl.

«Ich bin sehr mitgenommen», sagte Loibl, der Mitglied im «Deutschen Titanic-Verein von 1997» ist. Zwei der vermissten Männer kenne er persönlich, mit einem von ihnen sei er noch am Samstag per E-Mail in Kontakt gewesen. Es sei schwer einzuschätzen, was der Grund für das Verschwinden des Tauchbootes sein könnte. Jedoch müsse es für die Besatzung schrecklich sein.

Man sitze auf engstem Raum, dicht nebeneinander, die Füsse übereinander. Es gebe keine Toilette und nach so langer Zeit dürften Wasser und Essen ausgehen.

«Angst darf man nicht haben»

Er habe damals etwa 110’000 Dollar für seine Fahrt zur «Titanic» bezahlt. «Man muss verrückt sein und das Abenteuer lieben», sagte Loibl. «Angst darf man nicht haben.» Als er damals abgetaucht sei, hätten drei Amerikaner mitfahren wollen, die es sich jedoch im letzten Moment anders überlegt hätten. Die Sinkfahrt zu dem sagenumwobenen Wrack habe zweieinhalb Stunden gedauert.

Die 6,70 Meter kleine und 10,4 Tonnen schwere «Titan» bietet Platz für fünf Personen und ist ein sehr einfaches Gefährt. Tatsächlich handelt es sich im engen Sinne um ein Tauchboot, nicht um ein U-Boot, weil es nicht aus eigener Kraft in Häfen ein- und ausfährt. Vielmehr wird es von seinem grossen Begleitschiff «Polar Prince» zu dem Ort gebracht, wo die «Titanic» liegt und taucht dann für einige Stunden ab.

An Bord ist ebenfalls Paul-Henri Nargeolet, ein bekannter französischer Titanic-Experte. (Archivbild) IMAGO/Italy Photo Press

Das Tauchboot wird seit Sonntagvormittag (Ortszeit) vermisst – etwa eine Stunde und 45 Minuten nach Beginn des Tauchgangs riss der Kontakt zum «Polar Prince» ab. Im Notfall reicht der Sauerstoff auf der «Titan» für 96 Stunden, also in etwa bis Donnerstag. Experten zeigten sich mit Blick auf die Chance, die «Titan» rechtzeitig zu finden, pessimistisch.

Bestätigt ist, dass der britische Geschäftsmann und Abenteurer Hamish Harding ebenso an Bord ist wie der britisch-pakistanische Unternehmensberater Shahzada Dawood und sein 19-jähriger Sohn sowie der bekannte französischer «Titanic»-Experte Paul-Henri Nargeolet.

SDA/sys

