Ski-Weltcupfinal – Abfahrten in Lenzerheide abgesagt Das Wetter macht dem Speedauftakt einen Strich durch die Rechnung. Damit gewinnt Beat Feuz die kleine Kristallkugel. Für Marco Odermatt und Lara Gut-Behrami ist es ein Rückschlag. Herbie Egli

Zu viel Schnee in Lenzerheide: Die Abfahrten wurden abgesagt. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Der Weltcupfinal in Lenzerheide beginnt aus Schweizer Sicht äusserst schlecht. Die Abfahrten der Männer und Frauen am Mittwoch wurden wegen des schlechten Wetters abgesagt. Nachgeholt werden sie nicht. Beim Weltcupfinal gilt die Regel, dass ein Rennen am geplanten Tag stattfinden muss.

Durch die Absage gewinnt Beat Feuz zum vierten Mal in Serie die kleine Kristallkugel. Dies gelang im Weltcup bisher einzig Franz Klammer. Der Österreicher triumphierte in dieser Disziplin von 1975 bis 1978. Bei den Frauen geht die kleine Kugel an Sofia Goggia. Die Italienerin wollte in Lenzerheide ihr Comeback geben. Sie hatte sich Anfang Februar in Garmisch-Partenkirchen verletzt.

Odermatt und Gut-Behrami im Pech

Die Absagen sind für Marco Odermatt und Lara Gut-Behrami ein Rückschlag. Beide kämpften im Gesamtweltcup um wichtige Punkte, um Boden auf die Führenden gut zu machen. Dazu kommt es vorerst nicht.