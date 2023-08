Abgang mit Kritik – Ex-SVP-Chefstratege Claudio Schmid wechselt zu Mass-Voll Der rechte Hardliner und ehemalige Strategie-Chef der SVP Zürich geht auf Distanz zu seiner Partei – und wechselt zu Nicola Rimoldis Massnahmengegner. Lorenzo Petrò

Claudio Schmid, hier in einer Archivaufnahme im Zürcher Kantonsrat, sieht sich als Architekt hinter der Listenverbindung der Massnahmenkritiker von «Mass-Voll» und «Aufrecht Schweiz» mit der EDU und den Schweizer Demokraten (SD).

Nach 30 Jahren bei der SVP sistiert Ex-Kantonsrat Claudio Schmid seine Mitgliedschaft bei der SVP Bülach, wie der «SonntagsBlick» schreibt. Neu ist der Bülacher Mitglied bei den Corona-Skeptikern und Massnahmengegnern von Mass-Voll. «Ich teile die unerschrockenen Freiheitspositionen der Gruppe», so der Ex-Kantonsrat. Diese Positionen seien der SVP und der FDP abhandengekommen, sagt er dem «SonntagsBlick». Nicolas Rimoldi, Chef der selbsternannten Freiheitskämpfer, ist in den vergangenen Monaten mehrfach durch seine Nähe zu Rechtsextremen aufgefallen.

Der als Provokateur am rechten Rand bekannte Schmid war 2020 noch als Impulsgeber und Strategiechef der Zürcher SVP-Kantonsratsfraktion engagiert. Nun will er mit seinen Kontakten vor allem zur christlich konservativen EDU verantwortlicher «Architekt» hinter der Listenverbindung von Mass-Voll mit der ebenfalls massnahmenkritischen Partei «Aufrecht Schweiz», mit der EDU und den Schweizer Demokraten (SD) sein. «Alleine haben diese keine Chance», sagt Schmid. Gemeinsam könnten sie jedoch 5 bis 6 Prozent der Wählerschaft abholen, und möglicherweise einen Nationalratssitz holen, von dem wiederum auch die SVP profitieren könne.

«Habe Ricklis Corona-Kurs immer mitgetragen»

Grund für Schmids Annäherung an die Massnahmenkritiker scheint aber nicht deren Corona-spezifische Haltungen zu sein. Diese sieht Schmid kritisch: «Ich war während der Pandemie pragmatisch» sagt er dem «SonntagsBlick». Er habe stets den Kurs der Zürcher Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli unterstützt, die sich für teils harte Massnahmen stark machte.

Schmids Entscheidung dürfte eher mit seiner Unzufriedenheit mit dem Kurs der kantonalen SVP zusammenhängen. Auf Facebook schreibt Schmid in einem Kommentar: «Die SVP ist träge geworden. Gerade die einst führende Zürcher Partei wurde mittlerweile von Bauern übernommen, die sich in erster Linie für ihren Milchpreis starkmachen.» Steuern, Gewebe, Wirtschaft? Das interessiere weder Regierungsrat Ernst Stocker noch Kantonspräsident Ledergerber – «geschweige denn die lahme Fraktion».

Schmid bleibt Passivmitglied der SVP Bachenbülach.

