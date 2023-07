Gastronomie in Winterthur – Lebensmittelkontrolle nimmt Winterthurer Burger King ins Visier Abgelaufene Lebensmittel und Schimmel in der Eismaschine: Eine Mitarbeiterin enthüllt im «Blick» üble Zustände im Burger King in der Altstadt. Kunden klagen online schon lange. Die Lebensmittelkontrolle wird nun aktiv. Jonas Keller

Lassen die Kunden den Burger King künftig links liegen? Online drängen viele auf die Schliessung der Filiale. Foto: Roger Hofstetter

Seit Juni 2020 gibt es am Untertor in Winterthur einen Burger King. Das Fast Food an bester Lage ging weg wie, nun ja, frische Burger. Wie der «Blick» jetzt schreibt, sind die Burger aber seit einer Weile alles andere als frisch. Eine Mitarbeiterin berichtete der Zeitung von abgelaufenen und ungekühlten Lebensmitteln, ungeputzten WCs und verschmutzten Arbeitsflächen. «In diesem Burger King sollte keiner essen – zumindest nicht, bis sich hygienetechnisch etwas geändert hat», so ihr Fazit.