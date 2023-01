Aufgefallen im Zürichsee – Abgerutscht, versunken und wiederentdeckt Vor rund 140 Jahren kam es in Horgen zu einer Katastrophe. Taucher staunen nicht schlecht, was sie jetzt unter Wasser zu Gesicht bekommen. Adrian Blum

Die Entdecker markieren und vermessen die Funde. So lassen sich auch 3-D-Modelle erstellen. Bild: Jens O. Meissner

«Was sieht man denn da, Velos und Autopneus?» Das ist oft die erste Frage an Taucher, die in der Schweiz ins Wasser gehen. Glücklicherweise ist dies nicht ganz so, auch dank der See- oder Flussputzeten nicht, die Tauchvereine regelmässig durchführen.