Zürcher Migrationsamt unterliegt – Abgewiesener Asylsuchender muss

aus Haft entlassen werden Das Bundesgericht kippt den Entscheid der Vorinstanz. Die Behörden müssen die Durchsetzungshaft eines Maliers aufheben.

Die Durchsetzungshaft für einen Malier sei nicht angebracht, entscheidet das Bundesgericht. Bild: zVg

Eigentlich wollen die Behörden den Mann aus Mali in sein Heimatland zurückführen. Auf dessen Asylgesuch trat der Bund 2002 nicht ein. 2019 ordnete das Migrationsamt des Kantons Zürich Durchsetzungshaft für den 1981 geborenen Malier an – eine Art Beugehaft, welche eine renitente ausreisepflichtige Person zur Kooperation bewegen soll. Diese hatten die Behörden wiederholt verlängert, so auch im April 2020. Dagegen legte der Malier aber Beschwerde ein.

Nun hat das Bundesgericht entschieden und kippt das Urteil der Vorinstanz: Die Durchsetzungshaft sei aufgrund der Corona-Pandemie aufzuheben, schreibt das Bundesgericht am Donnerstag in einer Mitteilung. Die Begründung: Aufgrund der Pandemie sei eine Ausreise in absehbarer Zeit «objektiv unmöglich». Die Durchsetzungshaft sei das letzte Mittel, um eine illegal anwesende ausländische Person auch gegen ihren Willen in ihre Heimat zu verbringen, heisst es weiter.

Weil aber Corona-bedingt Ein- oder Ausreisesperren bestünden, könne der Betroffene weder freiwillig

in seine Heimat Mali reisen, noch können ihn die Behörden zwangsweise dorthin verbringen. «Es liegen damit technische Hindernisse vor, die auch bei einer Kooperation des Mannes keine Rückkehr erlauben würden.»

Urteil 2C_408/2020 vom 21. Juli 2020

sip