Strategien gegen Überhitzung – Abkühlung in der Höhle Um sich und ihre Kinder vor der Hitze zu schützen und nicht zu dehydrieren, ziehen sich Schimpansen zurück. Tina Baier

Schimpansenfamilien beim Eingang zur Drambos-Höhle in der Fongoli-Savanne (Senegal). Foto: Kelly Boyer Ontl

Normalerweise leben Schimpansen im Wald. Dort finden sie genug zu fressen und können ihre Schlafnester gut geschützt hoch oben in den Bäumen bauen. Doch es gibt Ausnahmen: In West- und Zentralafrika gibt es einige Populationen, die sich aus dem Wald herausgewagt haben. Eine davon lebt in der unwirtlichen Fongoli-Savanne in Senegal, in der die Temperaturen tagsüber auf mehr als 40 Grad Celsius steigen und Wasser rar ist.

Die Affen stehen wahrscheinlich vor ähnlichen Problemen wie die Vorfahren des Menschen, die vor Millionen Jahren ebenfalls den Wald verlassen und in der Savanne irgendwann den aufrechten Gang erfunden haben. Eine der grössten Herausforderungen damals wie heute ist die Hitze. Zwei amerikanische Primatologinnen, die das Verhalten der Fongoli-Schimpansen schon länger erforschen, haben jetzt herausgefunden, dass vor allem stillende Mütter mit ihrem Nachwuchs oft Höhlen aufsuchen, um dort die heissesten Stunden des Tages zu verbringen.

Eine Baobab-Frucht zum Zmittag

Kelly Boyer Ontl von der Ball State University in Indiana installierte eine Kamera am Eingang einer grossen Höhle, von der sie wusste, dass sich dort regelmässig Schimpansen aufhalten. Nach der Auswertung von 14’053 Bildern, die die Kamera zwischen 2011 und 2013 aufgenommen hatte, war klar: In der Höhle befand sich eine Art Krabbelgruppe für stillende Mütter mit ihren Kleinkindern.

45-mal hatten Schimpansen die Höhle im Untersuchungszeitraum betreten. 42-mal waren es Gruppen von Müttern mit ihren Kindern. Die Mütter kamen im Durchschnitt zu viert, begleitet von ihrem Nachwuchs. Manchmal brachten sie als Verpflegung Baobab-Früchte mit. In der Höhle angekommen, ruhten sich die Mütter aus oder kraulten sich gegenseitig, während die Kinder miteinander spielten.

Ontl und ihre Kollegin Jill Pruetz von der Iowa State University vermuten, dass die Tiere die Höhle aufsuchen, um sich und ihre Kinder vor der Hitze zu schützen und nicht zu dehydrieren. Am häufigsten wurde der Unterschlupf nämlich in den beiden heissesten Monaten April und Mai frequentiert, und zwar vor allem während der Mittagsstunden. Wie beim Menschen haben stillende Mütter auch bei den Schimpansen einen erhöhten Flüssigkeitsbedarf, weil ein hoher Prozentsatz der Muttermilch aus Wasser besteht.