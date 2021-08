Aufgefallen bei FCZ - GC – Abrashi geht nach Canossa, Ceesay vor die Südkurve Nach dem Derby geht es dem GC-Captain hundeelend, ein FCZ-Spieler nimmt den Gegner am Kragen, und die Fans feiern. Marcel Rohner , Christian Zürcher

Der grösste Moment seiner FCZ-Zeit: Assan Ceesay feiert sein 2:1 und wird zur Figur des Spiels. Foto: Walter Bieri (Keystone)

Assan Ceesay – dieser Mann! Dieser Wandel!

Das Derby ist vorbei, und die Südkurve skandiert einen Namen, immer wieder. «Ceesay, Ceesay, Ceesay.» Sie macht das so lange, bis der Schlaks hingeht und mit den Fans die Welle macht.

Ceesay hat den Taumel nach Spielschluss verursacht, er hat in der 95. Minute getroffen und dem FCZ das Derby gewonnen. Er ist plötzlich der Held von Zürich, nachdem er Monate und Jahre Spott und Mitleid ausgesetzt war (hier schon reichlich beschrieben). «Ich kann gar nicht beschreiben, was ich gerade fühle», sagt Ceesay nach dem Spiel. «Wunderschön. Der grösste Moment meiner Zeit in Zürich.»