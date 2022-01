Ökologischer bauen – Abreissen soll in Zürich zur Ausnahme werden Ersatzneubauten verursachen viel CO₂. Der Gemeinderat fordert deshalb eine Verdichtung, die bestehende Gebäude nutzt. Beat Metzler

Der Brunaupark im Kreis 3 soll einem Neubau Platz machen. Foto: Andrea Zahler

Beim Verdichten zeigt sich Zürich nicht zimperlich. Die Stadt und private Eigentümer zerstören dafür ganze Siedlungen, selbst wenn sie kaum 40 Jahre alt sind. Beispiele sind der Wydäckerring (schon weg), die Siedlung Hardau 1, die alten Triemli-Personalhäuser oder der Brunaupark (Abriss geplant).

Der Gemeinderat will dies ändern. Ersatzneubauten passten nicht zur neuen Netto-null-Strategie der Stadt, sagten am Mittwochabend mehrere Redner. Jeder Abbruch vernichte viel graue Energie, zusätzlich verursache der für die Neubauten benötigte Beton eine Unmenge an CO₂, sagte Walter Angst (AL). Die Zementherstellung sei für 8 Prozent des globalen CO₂-Ausstosses verantwortlich, sagte Florian Blättler (SP). «Die Stadt muss auch in diesem Bereich ihre Verantwortung wahrnehmen.»