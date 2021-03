Nachruf auf Andi Czech – Abschied von einer aussergewöhnlichen Zürcher Stimme In der Nacht auf letzten Samstag verstarb unerwartet der Zürcher Rocksänger Andi Czech. Seit den Achtzigern spielte er die Songs des grossen Unbekannten Tim Buckley. Benedetto Vigne

Andi Czech auf einer Aufnahme von 2004. Foto: Christoph Ruckstuhl

Er war ein schöner Mensch, seine Gesichtszüge mit den zwei, drei neckischen Narben erinnerten mal an Robert Redford, mal an David Bowie. Aber ebenso reizvoll war Andi Czechs Singstimme, ein sonores, kräftiges Organ, das an das Timbre des früh verstorbenen amerikanischen Kultsängers Tim Buckley herankam, diese eigenwillige hohe, zwischen Klage und Jubel schaukelnde Stimme. Tim Buckley?

Vorerst ein wenig zurückgezappt: Es war um das Jahr 1980, das Jahr, das als «bewegtes» in die Geschichte der Stadt Zürich einging. Eng mit dem famosen Ausbruch war die Zürcher Punk- und New-Wave-Szene jener Tage verzahnt, Gruppen wie die TNT oder die Mother’s Ruin hatten die Opernhaus-Krawalle klanglich oder gar textlich vorweggenommen («Züri brännt»). Am Rande dieser Szene musizierten auch die City Vibes, ein Sextett, das im Umfeld der «Wiibii» entstanden war, einer recht musikalischen WG an der Zürcher Weinbergstrasse.