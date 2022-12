Protestbrief an Rotes Kreuz – «Absolut befremdlich»: Aufstand gegen Rauswurf des Direktors Die abrupte Kündigung von Markus Mader wirft auch eine Woche danach noch hohe Wellen. Einflussreiche Ehrenmitglieder zweifeln an der Führung des Hilfswerks. Alexandra Aregger

«Es hätte nie so weit kommen dürfen»: Ehrenmitglieder wehren sich gegen die Absetzung des SRK-Direktors Markus Mader. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Weihnachtszeit bedeutet an der Werkstrasse 18 in Köniz vor allem eines: Spendenzeit. So verschickt das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) von seinem Hauptsitz aus auch dieses Jahr zwei Tage vor Heiligabend seinen Spendenaufruf für die Aktion «2 x Weihnachten».

Doch wo normalerweise Direktor Markus Mader für das Engagement dankt und «frohe Festtage» wünscht, signiert dieses Jahr Stellvertreterin Karolina Frischkopf die E-Mail. Und statt im wichtigen Spendenmonat das Vertrauen der Schweizerinnen und Schweizer für sich zu gewinnen, macht das grösste Schweizer Hilfswerk mit einem personellen Eklat Schlagzeilen.

Der Rauswurf Maders durch den Rotkreuzrat lässt die Wogen auch eine Woche nach dem Entscheid hochgehen. Nun schalten sich auch langjährige und gewichtige SRK-Mitarbeitende ein: die Ehrenmitglieder.

«Viele fordern eine Tabula rasa»

Toni Frisch arbeitete rund 50 Jahre für oder mit dem Schweizerischen Roten Kreuz zusammen. Der Berner war unter anderem stellvertretender Direktor der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit des Bundes und mehrere Jahre Vizepräsident des Rotkreuzrats.

Toni Frisch, ehemaliger Leiter der Humanitären Hilfe der Deza und SRK-Ehrenmitglied, schrieb dem Vorstand einen besorgten Brief. Foto: Raphael Moser

Gemeinsam mit rund einem Dutzend weiterer Ehrenmitglieder – das SRK zählt insgesamt 32 – hat Frisch einen Brief geschrieben, der die (verbliebenen) Rotkreuzrat-Mitglieder und deren Präsidentin Barbara Schmid-Federer am Freitag erreicht.

«Unterschiedliche Prioritätensetzungen und Arbeitsweisen gab es beim SRK schon immer», sagt Frisch. «Aber dieser Eklat zeigt, dass im Rotkreuzrat die Führungsaufgaben wohl nicht entsprechend wahrgenommen wurden. Denn bislang konnten solche Probleme immer gelöst werden.» Es scheine auch, dass gewisse Mitglieder ihre persönlichen Interessen über die der Organisation stellten. «Es ist absolut befremdlich, dass es zu diesem Abbruch mit dem Direktor kam», sagt Frisch.

Bekannte hätten ihn in den letzten Tagen auf den Eklat angesprochen. «Eine ganze Reihe forderte, dass es eine Tabula rasa gibt, dass also gleich alle Vorstandsmitglieder gehen müssen», sagt Frisch. «Wir Ehrenmitglieder wollen vor allem, dass der angerichtete Schaden nicht noch grösser wird, und erwarten, dass der Rotkreuzrat eine Standortbestimmung macht.» Diese solle klären, wie der Vorstand nun aufgestellt sei, welche Fehler begangen worden seien, und «wer als Führungsperson, also für den künftigen Rat, noch infrage kommt».

GPK bot Vermittlung an

Aufschluss geben soll vor allem die angekündigte Untersuchung der SRK-Geschäftsprüfungskommission (GPK). In einem Schreiben, das dieser Zeitung vorliegt, drückt die GPK zudem ihr Unverständnis darüber aus, dass der Rotkreuzrat eine «angebotene Möglichkeit einer Vermittlung» durch die GPK oder eine andere neutrale Stelle nicht wahrgenommen habe. Sie spricht von einem «seit einiger Zeit schwelenden Konflikt».

Wann mit Ergebnissen der Untersuchung zu rechnen ist, kann die GPK auf Anfrage nicht sagen.

Klar ist: Der Bedarf an Antworten ist sehr gross. Das zeigte sich auch an einer Informationsveranstaltung am Mittwochnachmittag, an der die stellvertretende Direktorin Karolina Frischkopf gemeinsam mit Vorstandsmitgliedern vor die fast 500 Mitarbeitenden der Geschäftsstelle trat.

Unter Druck: Barbara Schmid-Federer, Präsidentin des SRK. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Gemäss Quellen dieser Zeitung zeigten sich viele wütend und enttäuscht. Auch sei eine respektlose Kommunikation kritisiert worden. Sie verlangten eine Erklärung, warum der Direktor gehen müsse und wie der Vorstand den Reputationsschaden beheben wolle.

Dieser wiederum beteuerte mehrfach, selber unter dem angespannten Klima zu leiden. Die Spannungen mit dem Direktor hätten sich schon seit Jahren aufgebaut, verteidigte sich demnach Präsidentin Schmid-Federer. Sie soll auch von einem schwierigen Vertrauensverhältnis mit dem Direktor gesprochen haben.

Nun geht die Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin los. Die zurückgetretenen Rotkreuzräte werden dann Ende März an einer ausserordentlichen Versammlung ersetzt.

Alexandra Aregger schreibt als Wirtschaftsredaktorin über Energie, Arbeitsmarkt, öffentlicher Verkehr und Reportagen aus der ganzen Bandbreite des Wirtschaftslebens. Davor absolvierte sie das Förderprogramm für investigativen Journalismus beim Recherchedesk Tamedia. Mehr Infos @AlexAregger

Fehler gefunden?Jetzt melden.