Ausgangslage

Unter den Neubau des Schulhauses Triemli (rechts) entsteht eine Dreifachsporthalle. Visualisierung: Bollhalder Eberle Architektur

Weil in Albisrieden die Zahl der Schülerinnen und Schüler stark ansteigt, wird der Schulraum knapp. Die Stadt will deshalb die beiden aneinander grenzenden Schulanlagen Triemli und In der Ey an der Triemlistrasse bis 2028 ausbauen. Kostenpunkt: 151,5 Millionen Franken. Geplant ist, die bestehenden Schulhäuser Triemli B und C durch einen Neubau über einer unterirdischen Dreifachsporthalle zu ersetzen. Das Schulhaus Triemli A wird weiterhin von der Musikschule Konservatorium Zürich genutzt. Das Schulhaus In der Ey erhält einen Neubau.

Die neuen Schulen bieten Platz für insgesamt 42 Klassen – 13 mehr als heute. Die neuen Aussenanlagen umfassen gedeckte Pausenflächen, Spiel- und Allwetterplätze sowie eine Fussballwiese, die wie die Sporthalle ausserhalb der Schulzeiten auch Vereinen und dem Quartier zur Verfügung stehen. Die neuen Gebäude werden im Minergie-P-ECO-­Standard erstellt, Fotovoltaikanlagen liefern Solarstrom.

SP, FDP, Grüne, GLP, AL, Die Mitte und EVP befürworten den Kredit, die SVP lehnt ihn ab.

